"З'їли миттю": Сумська дала рецепт галети з вишнями та смородиною

Акторка Ольга Сумська, котра у вільний час обожнює балувати свою родину смачними стравами, поділилася в Instagram цікавим рецептом сезонної випічки.

Зірка приготувала галету з вишнями та смородиною. Вона дала детальні інструкції в сторіс, вточнивши, що вишні в неї були заморожені, а смородина - в вигляді варення, але використовувати можна й інші начинки.

"Тісто: пачку сиру 200 гр розім'яти, одне яйце, розмішати, борошна стакан (і ще на заміс трошки), додати масло вершкове 100 гр (розтопити в мікрохвильовці), розпушувач тіста пів чайної ложки або соду погасити соком лимону, я ще додала мелений грецький горіх до тіста (але можна без нього), ваніль, цукру два столові ложки, трохи цедри", - написала Ольга.

Сумська показала, яким має бути тісто

"Замісити тісто, покласти на папір і деко, покласти вишні (у мене були морожені, відтиснула сік), додала густе варення смородини, загорнула край тіста, випікати до рум'яного кольору 30 хв!", - порадила акторка.

Ось яка смакота виходить

Нагадаємо, ТаблоID склав цілу добірку смачних пирогів за рецептами зірок, є в ній і пісочний пиріг зі сливами від Сумської також. Як відомо, в кулінарному арсеналі співачки Злати Огнєвіч є легкий десерт із яблук.