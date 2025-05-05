"Гріх приховувати": Сагайдачна в топі та спідничці похизувалася фігурою на сонячній прогулянці
Актриса Анна Сагайдачна, яка у грудні вдруге стала мамою та спромоглася напрочуд швидко повернути свою струнку фігурку, покрасувалася в легкому вбранні з топу та спіднички на прогулянці.
"Вважаю, то гріх приховувати від Інстаграму такі світлини", - зазначила Аня, опублікувавши світлини в своєму фотоблозі.
Компанію зірці склав її 5-річний син Тимур. Донечка ж, личко якої Сагайдачна вже не приховує від широкого загалу, але ім'я все ще тримає в секреті, лишилася або вдома, або за кадром.
Нагадаємо, акторка пояснювала, чому поки не вийшла заміж за батька своєї другої дитини та яким бачить майбутнє весілля.
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