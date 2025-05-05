"Гріх приховувати": Сагайдачна в топі та спідничці похизувалася фігурою на сонячній прогулянці

Марія Ткаченко - 5 травня, 13:00
Анна Сагайдачна
Фото Viktoria Filipenko

Актриса Анна Сагайдачна, яка у грудні вдруге стала мамою та спромоглася напрочуд швидко повернути свою струнку фігурку, покрасувалася в легкому вбранні з топу та спіднички на прогулянці.

"Вважаю, то гріх приховувати від Інстаграму такі світлини", - зазначила Аня, опублікувавши світлини в своєму фотоблозі.

Ганна Сагайдачна

Для прогулянки Сагайдачна підібрала ефектний лук


актриса Сагайдачна

Анна 4 місяці тому народила другу дитину

Компанію зірці склав її 5-річний син Тимур. Донечка ж, личко якої Сагайдачна вже не приховує від широкого загалу, але ім'я все ще тримає в секреті, лишилася або вдома, або за кадром.

Анна Сагайдачна та її син

Тимур приєднався до мами для фотосесії

Анна Сагайдачна в інстаграм

Зірка на осонні попозувала для весняних кадрів

Нагадаємо, акторка пояснювала, чому поки не вийшла заміж за батька своєї другої дитини та яким бачить майбутнє весілля. 

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