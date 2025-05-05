"Гріх приховувати": Сагайдачна в топі та спідничці похизувалася фігурою на сонячній прогулянці

Актриса Анна Сагайдачна, яка у грудні вдруге стала мамою та спромоглася напрочуд швидко повернути свою струнку фігурку, покрасувалася в легкому вбранні з топу та спіднички на прогулянці.

"Вважаю, то гріх приховувати від Інстаграму такі світлини", - зазначила Аня, опублікувавши світлини в своєму фотоблозі.

Для прогулянки Сагайдачна підібрала ефектний лук

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Анна 4 місяці тому народила другу дитину

Компанію зірці склав її 5-річний син Тимур. Донечка ж, личко якої Сагайдачна вже не приховує від широкого загалу, але ім'я все ще тримає в секреті, лишилася або вдома, або за кадром.

Тимур приєднався до мами для фотосесії

Зірка на осонні попозувала для весняних кадрів

Нагадаємо, акторка пояснювала, чому поки не вийшла заміж за батька своєї другої дитини та яким бачить майбутнє весілля.



