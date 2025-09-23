"Настав час розказати секретик": Саліванчук розкрила, як змогла схуднути на 8 кіло

Актриса Анна Саліванчук, яка нещодавно ошелешила новиною про те, що лише за два місяці скинула 8 кілограмів, розказала, як досягла цієї мети, вирішивши серйозну проблему зі здоров'ям.

40-річна зірка не стала приховувати, що допоміг їй ін'єкційний препарат. Своїм досвідом вона поділилася в Insta-сторіс.

"Настав час розказати секретик моєї ідеальної форми. Почну спочатку: до цієї форми я йшла цілих 5 років і ніяк не могла дійти. Худла на 3-4 кілограми і вага зупинялася", - почала Аня.

Анна відверто розказала свою історію схуднення

"Що я хочу вам розповісти. Під час вагітності в мене був гестаційний діабет - це цукровий діабет, який є саме під час вагітності. Коли я народила (молодшого сина) Нікіту, в мене він пропав. Потім я довго йшла по цьому шляху - займалася спортом, постійно правильне харчування, але, звичайно, стреси, війна, розлучення, було багато всього цікавого і нецікавого, і воно мене збивало, я починала трішечки під'їдати і не могла налагодити свій стан", - зізналася вона.

Зі слів Саліванчук, останні пів року в неї були найважчі: акторка мала по 5 тренувань на тиждень, постійно дотримувалася правильного харчування, але вага все одно стояла на місці. Подруги переконали Анну звернутися до лікаря та здати аналізи.

"Я здала аналізи, і що? В мене є інсулінорезистентність. Що це таке - це порушення обміну речовин, коли клітини м'язові, жирові і печінкові перестають правильно реагувати на інсулін. І що б ви не робили, ви не зможете схуднути", - пояснила зірка.

Як розказала Саліванчук, лікарка призначила їй 12-тижневий курс уколів, і за цей час ситуація з інсулінорезистентністю нормалізувалася, а Аня таки схудла.

Так зірка виглядала навесні 2025-го року

А це - з нещодавньої фотосесії 40-річної Саліванчук Фото suprun_photo

Як відомо, тепер, маючи фігуру мрії, Саліванчук позує для ще зухваліших фотосетів, як-от нещодавній - у спідньому, панчішках та шубі.

Нагадаємо, Анна свого часу ділилася історією про те, як їй помилково діагностували рак грудей.