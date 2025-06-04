Шварценеггер у костюмі показав армреслінг із сином та розповів свою реакцію на його оголену сцену в шоу. Фото

77-річна кінозірка та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер у компанії свого сина, американського актора Патріка Шварценеггера знявся для обкладинки журналу Variety.

Для фотосесії 31-річний Патрік вдягнув коричневі оксамитові штани, піджак у клітинку, світлу краватку й лофери з тисненням під крокодила. Арнольд же зупинився на стриманому сірому костюмі й чорному поло.

Під час зйомки батько і син змогли розважитися на повну. Вони посміхалися, позували з мікрофонами та жартома займалися армреслінгом.

Актори були у радісному настрої під час фотосесії Фото peggysirota

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У рамках інтерв'ю ексгубернатор Каліфорнії згадав свою реакцію на оголену сцену сина в його серіалі "Білий лотос", прем'єру якого відвідав особисто:

"Я не міг у це повірити. Я сказав собі: "Я дивлюся твій серіал. І я бачу, як твоя дупа стирчить звідти". І раптом я бачу цю сосиску. Що тут відбувається? Це божевілля. Тоді я сказав собі: "Ну, Арнольде, привіт. Ти зробив те саме в "Термінаторі", тож не скаржся на це". Але для мене було шоком, що ти пішов моїми стопами".

Як відомо, у Шварценеггерів теплі стосунки

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Арнольд пояснив, як його знайомі реагують на шоу, в якому знімається Патрік: "Тепер усі підходять до мене в спортзалі та кажуть: "Твій син фантастичний". Хтось інший підходить до мене та каже: "Я ненавиджу твого сина в серіалі"".

Нагадаємо, від своєї ексдружини Марії Шрайвер Арнольд також має сина Крістофера, який нещодавно здивував своїм схудненням, та дочок Кетрін і Крістіну. Зазначимо, що їхній багаторічний шлюб розпався через позашлюбного сина актора від хатньої робітниці.

Щодо Патріка, то не так давно він позував для глянцю в незвичних луках і знімався зі своєю нареченою, 28-річною моделлю Еббі Чемпіон в рекламі білизни. А ще парочка, яка заручена з грудня 2023-го, їздила на романтичний відпочинок.