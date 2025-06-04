Шварценеггер у костюмі показав армреслінг із сином та розповів свою реакцію на його оголену сцену в шоу. Фото
77-річна кінозірка та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер у компанії свого сина, американського актора Патріка Шварценеггера знявся для обкладинки журналу Variety.
Для фотосесії 31-річний Патрік вдягнув коричневі оксамитові штани, піджак у клітинку, світлу краватку й лофери з тисненням під крокодила. Арнольд же зупинився на стриманому сірому костюмі й чорному поло.
Під час зйомки батько і син змогли розважитися на повну. Вони посміхалися, позували з мікрофонами та жартома займалися армреслінгом.
У рамках інтерв'ю ексгубернатор Каліфорнії згадав свою реакцію на оголену сцену сина в його серіалі "Білий лотос", прем'єру якого відвідав особисто:
"Я не міг у це повірити. Я сказав собі: "Я дивлюся твій серіал. І я бачу, як твоя дупа стирчить звідти". І раптом я бачу цю сосиску. Що тут відбувається? Це божевілля. Тоді я сказав собі: "Ну, Арнольде, привіт. Ти зробив те саме в "Термінаторі", тож не скаржся на це". Але для мене було шоком, що ти пішов моїми стопами".
Нагадаємо, від своєї ексдружини Марії Шрайвер Арнольд також має сина Крістофера, який нещодавно здивував своїм схудненням, та дочок Кетрін і Крістіну. Зазначимо, що їхній багаторічний шлюб розпався через позашлюбного сина актора від хатньої робітниці.
Щодо Патріка, то не так давно він позував для глянцю в незвичних луках і знімався зі своєю нареченою, 28-річною моделлю Еббі Чемпіон в рекламі білизни. А ще парочка, яка заручена з грудня 2023-го, їздила на романтичний відпочинок.