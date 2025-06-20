Спірс, Андерсон, Мадонна, Шварценеггер та інші зірки, які мали стосунки зі своїми підлеглими

Багато хто звик до того, що зірки одружуються тільки з рівними по статусу, але це далеко не так. Іноді, ми забуваємо, що знаменитості - звичайні люди, які закохуються, крутять романи і беруть шлюб за покликом серця. Тож і службові інтрижки для них не рідкість.

ТаблоID розкаже про зірок, котрі мали чи мають стосунки зі своїми підлеглими.

Брітні Спірс

Зірка нульових Брітні Спірс була з танцюристом свого балету Кевіном Федерляйном протягом трьох років. Вони познайомилися в 2004 році, одружилися всього через кілька місяців. Брітні народили двох дітей від чоловіка, перш ніж вони остаточно розлучилися в 2007 році.

Пізніше, коли психічний стан Брітні Спірс різко погіршився - Кевін став основним опікуном синів. До того ж він, отримує від своєї ексдружини немалі аліменти.

Ітан Хоук

Зірка трилогії "До сходу сонця" Ітан Хоук зараз одружений з Раян Шоух'юз. Жінка працювала нянею його дітей, коли той був одружений з Умою Турман. Офіційно Хоук і Шоух'юз почали зустрічатися через рік після розлучення актора з Турман, але подейкують, що Хоук зраджував Уму з нянею ще у шлюбі.

Ітан Хоук і няня його дітей одружилися в 2008 році і мають двох дітей.

Серцю не накажеш Фото Getty Images

Памела Андерсон

Памела Андерсон була одружена п'ять разів. Останній шлюб зірки Playboy і "Рятувальники Малібу" був з Деном Хейхерстом. Цікаво, що чоловік спочатку був будівельником і охоронцем Андерсон. Ба більше, вони познайомилися, коли Ден ремонтував її будинок у Ванкувері. Пара була одружена лише рік - з січня 2021 до початку 2022 року.

Ніколи не знаєш, де зустрінеш своє кохання Фото Pamela Hanson

Аріана Гранде

Співачка Аріана Гранде зустрічалася з Рікі Альваресом, який був одним з її танцюристів. Вони офіційно оголосили про свої стосунки в 2015 році, а наступного року розлучилися. Гранде пізніше написала кілька пісень про Рікі, не надто улесливих.

От і зустрічайся зі співачкою Фото з Instagram

Мадонна

У яскравої та епатажної співачки Мадонни на рахунку незліченна кількість романів.

Зірка мала інтрижки з кількома людьми, які працювали на неї. Серед них танцюристи Брахім Зайбат, Тімор Стеффенс і Ахламалік Вільямс. До того ж усі бойфренди дуже молодше за Мадонну.

Статус - лише умовність Фото instagram

Гайді Клум

Ще одна історія кохання з охоронцем.

Модель Гайді Клум та її охоронець Мартін Крістен зустрічалися близько півтора року. Їхні стосунки були романтичними і палкими, утім не надто тривалими. Пара розлучилася у 2014 році і з того часу перестала працювати разом.

І не дивно Rex Features

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер мав роман зі своєю колишньою хатньою робітницею, Мілдред Патрісією Баеною. Технічно це не було повноцінними стосунками, бо вони, як стверджується, мали лише одноразовий секс. Утім, Мілдред народила акторові сина Джозефа в 1997 році, коли він ще був у шлюбі зі своєю колишньою дружиною Марією Шрайвер. Мабуть, цей скандал й досі пам'ятає увесь світ.

Потім Арнольд визнавав, що зрада і розлучення з Шрайвер - "найбільша втрата в його житті".

Син Арнольда Шварценеггера Джозеф і колишня коханка Баена Фото з Instagram

Девід Швіммер

Зірка "Друзів" Девід Швіммер був одружений із Зої Бакман, яка на 19 років молодша за нього, протягом семи років - з 2010 по 2017 рік. У шлюбі у них народилася одна дочка. Але як вони познайомилися? Цікава історія: вона була його офіціанткою в лондонському нічному клубі Cuckoo Club.

Девід Швіммер з дочкою і колишньою дружиною Фото з Instagram zoe buckman

Крістіна Агілера

Крістіна Агілера познайомилася зі своїм нареченим Метью Ратлером на зйомках фільму "Бурлеск" у 2010 році. Він був лише асистентом продюсера, а вона, звісно, зіграла головну роль у фільмі. З того часу вони разом і у 2014 році оголосили про свої заручини й досі готуються до весілля.

Весілля й досі не було Kevin Mazur/VF15/WireImage

Мерая Кері

Ще одна любителька танцюристів - Мерая Кері. Зірка мала роман з Браяном Танакою, котрий танцював у її турі 2006 року. Цікаво, що пара почала зустрічатися лише через десять років після цього і була разом багато часу, перш ніж розлучилися наприкінці 2023 року.

Пара розійшлася на хорошій ноті, а причини достеменно невідомі Instagram Mariah Carey

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