Дружина Каньє Веста блиснула голими сідницями на фото зі своєю сестрою
Подейкують, що дружина репера Каньє Веста, Б'янка Сенсорі у повсякденному житті не носить таких визивних луків, які вигулює під прицілом камер. Але коли проводить час зі своєю сестрою Анджеліною - носить.
Кількома спільними фото остання поділилася у Instagram. На деяких кадрах пустунка Б'янка світить сідницями.
Нагадаємо, мама дівчат, Александра Сенсорі - теж любителька модних провокацій.
Як відомо, стиль Б'янки вже потроху починає переймати старша донька Каньє Веста і Кім Кардашян, 11-річна Норі.
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