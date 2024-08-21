Дружина Каньє Веста блиснула голими сідницями на фото зі своєю сестрою

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Подейкують, що дружина репера Каньє Веста, Б'янка Сенсорі у повсякденному житті не носить таких визивних луків, які вигулює під прицілом камер. Але коли проводить час зі своєю сестрою Анджеліною - носить.

Кількома спільними фото остання поділилася у Instagram. На деяких кадрах пустунка Б'янка світить сідницями.

Б'янка попозувала з подружкою та сестрою Анджеліною (в білому) Фото з Instagram Сенсорі

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Анджеліна теж полюбляє провокаційні вбрання

Нагадаємо, мама дівчат, Александра Сенсорі - теж любителька модних провокацій.

Як відомо, стиль Б'янки вже потроху починає переймати старша донька Каньє Веста і Кім Кардашян, 11-річна Норі.











