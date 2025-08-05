"Не плачу в хустку": Білозір зізналася, чи спілкується з ексчоловіком та чи знайшла нового коханого
68-річна народна артистка і ексміністерка культури й туризму України Оксана Білозір відверто розповіла про кінець багаторічного шлюбу та новий етап у житті.
Як відомо, у 2023-му після понад 30 років подружнього життя вона розлучилася з продюсером Романом Недзельським. Днями у розмові з ТСН.ua зірка пояснила, що наразі між колишніми немає спілкування. Причину розриву Білозір досі не розкриває, зазначаючи, що це особиста історія, про яку вона не готова говорити публічно:
"Була причина, чому я так зробила. Чому у моєму віці я пішла на такий серйозний крок. Але це моя причина, і я не маю ні до кого претензій. До Романа я прекрасно відношуся, хоча він зі мною поки не спілкується. Він — дуже хороший чоловік, я його поважаю, він — батько мого сина. Ми прожили 33 прекрасних роки разом. Були гарною парою, але все має здатність закінчуватись. На жаль".
Оксана додала, що офіційне розлучення пройшло без конфліктів чи судових суперечок. Питання поділу майна досі не порушували, оскільки співачка не вважає за потрібне поспішати з цим.
Також знаменитість зізнається, що не шукає нових стосунків і почувається цілком комфортно на самоті. Вона повністю зайнята творчістю і поки не бачить поруч із собою нового чоловіка.
"Поки мені комфортно самій. Це не так просто знайти собі людину. І ба більше, я не ставлю собі такої цілі, бо в мене дійсно багато роботи, концертів. Я не сиджу вдома, не дивлюся у вікно і не плачу в хустку. Але, чесно кажучи, поки я не бачу пари ніякої для себе. Більш того, я нікому не даю приводу проявляти в мій бік якісь сентименти. Я не бачу, кому їх давати", — пояснила вона.
Як відомо, після оголошення про розлучення Білозір зазначила, що вони з Романом вже багато років не живуть разом. У експодружжя є спільний син Ярослав. Від попереднього шлюбу співачка має сина Андрія, який подарував своїй мамі онучок.
А не так давно Оксана розповідала про свій фінансовий стан і про поновлення політичної кар'єри. До речі, в день свого народження артистка звернулася до хейтерів.