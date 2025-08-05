"Не плачу в хустку": Білозір зізналася, чи спілкується з ексчоловіком та чи знайшла нового коханого

Карина Тімкова - 5 серпня, 15:00
Оксана Білозір розповіла, чи знайшла нового коханого

Оксана Білозір заговорила про особисте життя

Фото instagram

68-річна народна артистка і ексміністерка культури й туризму України Оксана Білозір відверто розповіла про кінець багаторічного шлюбу та новий етап у житті.

Як відомо, у 2023-му після понад 30 років подружнього життя вона розлучилася з продюсером Романом Недзельським. Днями у розмові з ТСН.ua зірка пояснила, що наразі між колишніми немає спілкування. Причину розриву Білозір досі не розкриває, зазначаючи, що це особиста історія, про яку вона не готова говорити публічно:

"Була причина, чому я так зробила. Чому у моєму віці я пішла на такий серйозний крок. Але це моя причина, і я не маю ні до кого претензій. До Романа я прекрасно відношуся, хоча він зі мною поки не спілкується. Він — дуже хороший чоловік, я його поважаю, він — батько мого сина. Ми прожили 33 прекрасних роки разом. Були гарною парою, але все має здатність закінчуватись. На жаль".


Оксана Білозір відповіла, чи спілкується з колишнім чоловіком

Пара жила у шлюбі 33 роки

Фото instagram

Оксана додала, що офіційне розлучення пройшло без конфліктів чи судових суперечок. Питання поділу майна досі не порушували, оскільки співачка не вважає за потрібне поспішати з цим.

Також знаменитість зізнається, що не шукає нових стосунків і почувається цілком комфортно на самоті. Вона повністю зайнята творчістю і поки не бачить поруч із собою нового чоловіка.

"Поки мені комфортно самій. Це не так просто знайти собі людину. І ба більше, я не ставлю собі такої цілі, бо в мене дійсно багато роботи, концертів. Я не сиджу вдома, не дивлюся у вікно і не плачу в хустку. Але, чесно кажучи, поки я не бачу пари ніякої для себе. Більш того, я нікому не даю приводу проявляти в мій бік якісь сентименти. Я не бачу, кому їх давати", — пояснила вона.

Оксана Білозір зізналася, чи зайшла нові стосунки після розлучення

Оксана зізналася, що поки не шукає нового кохання і почувається добре без стосунків

Фото instagram

Як відомо, після оголошення про розлучення Білозір зазначила, що вони з Романом вже багато років не живуть разом. У експодружжя є спільний син Ярослав. Від попереднього шлюбу співачка має сина Андрія, який подарував своїй мамі онучок.

А не так давно Оксана розповідала про свій фінансовий стан і про поновлення політичної кар'єри. До речі, в день свого народження артистка звернулася до хейтерів.

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