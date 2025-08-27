"Одне з найтяжчих рішень": дружина Вілліса, який страждає на деменцію, повідомила, що він тепер мешкає окремо від сім'ї
Дружина американського актора Брюса Вілліса, Емма Хемінг Вілліс повідомила, що актор, котрому декілька років тому діагностували лобно-скроневу деменцію, тепер живе в окремому будинку, де про нього піклуються доглядальники.
Цей вимушений крок жінка пояснила турботою про їхніх доньок, 13-річну Мейбел Рей та 11-річну Евелін Пенн.
Про це Емма розповіла в інтерв'ю АВС.
"Це було одне з найтяжчих рішень, які мені довелося приймати. Але я знаю, що, передусім, Брюс хотів би цього для наших дочок. Розумієте, він хотів би, щоби вони перебували в оселі, більш підлаштованій під їхні потреби, а не під його", - поділилася вона.
Зі слів Вілліс, будинок, куди переселився її чоловік, одноповерховий. Він розташований неподалік від дому, де продовжує мешкати решта родини, і вони з дівчатками часто навідують Брюса.
Як розповіла Емма, стан здоров'я 70-річного актора в цілому добрий.
"Просто мозок його підводить", - зізналася вона.
Вілліс переконана, що чоловік не втратив здатності впізнавати рідних і зв'язок між ними досі є.
"Коли ми поруч із ним, він світиться, правда? Він тримає нас за руки. Ми його цілуємо. Ми його обіймаємо. Він відповідає нам взаємністю. Розумієте, він присутній", - розповіла Емма.
"Мовлення зникає, але, розумієте, ми вчимося підлаштовуватися. У нас є спосіб комунікації з ним, він просто інакший", - зазначила вона.
Бувають моменти, коли справжній, колишній Брюс ніби ненадовго повертається.
"Це його сміх, правда? У нього такий потужний сміх. Знаєте, часом я помічаю той самий вогник у його очах або ту саму усмішку, і мене ніби переносить", - розказала Емма.
"Це тяжко бачити, бо ці моменти минують так само швидко, як і трапляються. Це тяжко. Але я вдячна за те, що мій чоловік досі значною мірою тут", - додала вона.
Нагадаємо, торік Емма розказувала, якою була перша ознака деменції в Брюса, яка спочатку нікого не насторожила.
Як відомо, хворого актора часто навідують колишня дружина Демі Мур та їхні спільні доньки - Румер, Скаут і Таллула, а ще онучка Луетта.
