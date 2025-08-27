"Одне з найтяжчих рішень": дружина Вілліса, який страждає на деменцію, повідомила, що він тепер мешкає окремо від сім'ї

Марія Ткаченко - 27 серпня, 11:15
Брюс Вілліс

У 2022-му році через стан здоров'я Брюсу Віллісу довелося завершити свою кінокар'єру

Фото Getty Images

Дружина американського актора Брюса Вілліса, Емма Хемінг Вілліс повідомила, що актор, котрому декілька років тому діагностували лобно-скроневу деменцію, тепер живе в окремому будинку, де про нього піклуються доглядальники.

Цей вимушений крок жінка пояснила турботою про їхніх доньок, 13-річну Мейбел Рей та 11-річну Евелін Пенн.

Про це Емма розповіла в інтерв'ю АВС.


"Це було одне з найтяжчих рішень, які мені довелося приймати. Але я знаю, що, передусім, Брюс хотів би цього для наших дочок. Розумієте, він хотів би, щоби вони перебували в оселі, більш підлаштованій під їхні потреби, а не під його", - поділилася вона.

Брюс Вілліс і його дружина

47-річна Емма у відвертому інтерв'ю розповіла про тяжке рішення, яке їй довелося прийняти

Фото з Instagram Хемінг Вілліс

Зі слів Вілліс, будинок, куди переселився її чоловік, одноповерховий. Він розташований неподалік від дому, де продовжує мешкати решта родини, і вони з дівчатками часто навідують Брюса.

Як розповіла Емма, стан здоров'я 70-річного актора в цілому добрий.

"Просто мозок його підводить", - зізналася вона.

Вілліс переконана, що чоловік не втратив здатності впізнавати рідних і зв'язок між ними досі є.

Діти Брюса Вілліса

Дружина Брюса вважає, що він підтримав би її в тому, що діти не повинні мешкати в одному домі з хворим на деменцію батьком

"Коли ми поруч із ним, він світиться, правда? Він тримає нас за руки. Ми його цілуємо. Ми його обіймаємо. Він відповідає нам взаємністю. Розумієте, він присутній", - розповіла Емма.

"Мовлення зникає, але, розумієте, ми вчимося підлаштовуватися. У нас є спосіб комунікації з ним, він просто інакший", - зазначила вона.

Бувають моменти, коли справжній, колишній Брюс ніби ненадовго повертається.

"Це його сміх, правда? У нього такий потужний сміх. Знаєте, часом я помічаю той самий вогник у його очах або ту саму усмішку, і мене ніби переносить", - розказала Емма.

Дружина Брюса Вілліса

Хемінг Вілліс публічно говорить про випробування, з якими стикаються люди, що піклуються про невиліковно хворих рідних. Вона незабаром випустить книгу про власний досвід, яка має назву "Неочікувана подорож: як знайти силу, надію та себе на шляху догляду"

"Це тяжко бачити, бо ці моменти минують так само швидко, як і трапляються. Це тяжко. Але я вдячна за те, що мій чоловік досі значною мірою тут", - додала вона.

Нагадаємо, торік Емма розказувала, якою була перша ознака деменції в Брюса, яка спочатку нікого не насторожила. 

Як відомо, хворого актора часто навідують колишня дружина Демі Мур та їхні спільні доньки - Румер, Скаут і Таллула, а ще онучка Луетта

