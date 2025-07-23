Не ходить, не говорить, не пам'ятає свого минулого: ЗМІ взнали про стрімке погіршення стану хворого на деменцію Брюса Вілліса
Стан американського актора Брюса Вілліса, який страждає на лобно-скроневу деменцію, буцімто суттєво погіршився. Хвороба стрімко прогресує.
Невтішні новини дізналася газета Economic Times.
Повідомляється, що 70-річний Брюс втратив здатність самостійно ходити, читати та спілкуватися. Кінозірка тепер потребує постійного догляду та більше не пам'ятає свого минулого, зокрема блискучої кар'єри в Голлівуді.
Нагадаємо, ще в січні дружина актора, Емма Хемінг Вілліс ділилася в мережі відео, де її чоловік, міцно стоячи на ногах, дякує рукостисканням поліцейським, які брали участь у гасінні пожеж у Лос-Анджелесі. А в червні свіжі фото з татом показувала донька Брюса та Демі Мур, Таллула.
Як відомо, лікарі не одразу змогли встановити Брюсу Віллісу діагноз. Емма торік розповіла, якою була найперша ознака деменції в чоловіка.
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