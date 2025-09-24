То оженився чи ні? Представник Кіану Рівза прокоментував чутки про весілля актора
Днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що канадський актор Кіану Рівз та його подруга, американська художниця Александра Грант зіграли таємне весілля. Утім шанувальники, схоже, зарано кинулися
піднімати келихи радіти за щасливу пару.
Чутки про шлюб 61-річної кінозірки прокоментував його речник. Про це пишуть E! News.
"Це не є правдою. Вони не одружені", - запевнив представник Рівза.
Як відомо, коли (і якщо) Кіану з 52-річною Александрою таки дійдуть до вівтаря, то для обох це буде перший шлюб. ТаблоID писав про амурне минуле зірки "Матриці" і дві страшні трагедії, які пережив Рівз.
Нагадаємо, Александра, яка зробила сиві коси унікальною фішкою свого образу, свого часу розказувала, як прийшла до цього рішення.
Дівчина Кіану Рівза у Vogue поговорила про стосунки та вкорочення ніг
"Моя мила": Кіану Рівз зробив рідкісне зізнання про Александру Грант
"Він моє натхнення": подруга Кіану Рівза про те, що вона в ньому любить, і про плюс стосунків у зрілому віці
Рідкісний вихід: Кіану Рівз з коханою потрималися за руки на прогулянці у Лондоні. Фото
Кіану Рівз із коханою в сукні з бездонним декольте показався на прем'єрі у Голлівуді