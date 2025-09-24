То оженився чи ні? Представник Кіану Рівза прокоментував чутки про весілля актора

Фото Getty Images

Днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що канадський актор Кіану Рівз та його подруга, американська художниця Александра Грант зіграли таємне весілля. Утім шанувальники, схоже, зарано кинулися піднімати келихи радіти за щасливу пару.

Чутки про шлюб 61-річної кінозірки прокоментував його речник. Про це пишуть E! News.

"Це не є правдою. Вони не одружені", - запевнив представник Рівза.

Ні, Александрі та Кіану ще рано кричати "Гірко!" Фото Getty Images

Як відомо, коли (і якщо) Кіану з 52-річною Александрою таки дійдуть до вівтаря, то для обох це буде перший шлюб. ТаблоID писав про амурне минуле зірки "Матриці" і дві страшні трагедії, які пережив Рівз.

Нагадаємо, Александра, яка зробила сиві коси унікальною фішкою свого образу, свого часу розказувала, як прийшла до цього рішення.



