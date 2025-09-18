Вперше під вінець: 61-річний Кіану Рівз зіграв таємне весілля

61-річний канадський актор Кіану Рівз вперше поєднав себе узами шлюбу зі своєю коханою, 52-річною художницею Александрою Грант.

За інформацією Radar Online, парочка провела таємну церемонію минулого літа під час своєї відпустки у Європі. За повідомленнями інсайдерів, подія була невеликою та інтимною, а серед гостей були тільки найближчі люди.

"Вони справжні партнери. Їхнє кохання глибоке, але водночас просте. Це весілля було не заради уваги. Йшлося про те, щоб вони пообіцяли одне одному спільне життя", — каже джерело.

Знаменитість не раз розповідав, що почувається дуже щасливим зі своєю обраницею Фото Getty Images

"Вони говорили про це роками, але зрештою захотіли чогось лише для них. Кіану та Александра цінують свою конфіденційність, тому збереження це в таємниці — ідеально їм підходить", — продовжують інсайдери.

Інколи парочка тішить фанів появою на світських заходах, хоча найчастіше вони обирають побути вдома наодинці Фото Getty Images

Як відомо, Рівз зі своєю обраницею познайомився у далекому 2009-му, а згодом працював з нею над спільними артпроєктами. Про їхній роман вперше стало відомо у 2019 році, що вони і підтвердили спільним виходом на хідник.

Зазначимо, парочку часто ловили на романтичних побаченнях, а ще вони демонстрували свою закоханість на публіці. А про заручини Кіану та Александри у мережі говорили вже не один рік.

