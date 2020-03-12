Дівчина Кіану Рівза у Vogue поговорила про стосунки та вкорочення ніг

Подруга актора Кіану Рівза, художниця Александра Грант стала героїнею номеру британського Vogue.

46-річна жінка розказала, що думає про стосунки та шлюб, а ще пояснила, чому вона проти стандартів краси.

"Я - жінка зростом у 6 футів 1 дюйм (185 сантиметрів) та з білим волоссям. Знаєте, думка про те, щоби кудись вписатися... Якби я захотіла виглядати як Кім Кардашян, мені треба було би хірургічно вкоротити ноги бесь на фут", - пожартувала Александра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от British Vogue (@britishvogue) 11 Мар 2020 в 10:09 PDT

"Я дуже вірю у вибір - що би кому не заманулося зробити, щоби відчути себе впевнено. У нас у всіх має бути більше опцій того, що таке врода. Нас же мільярди", - зазначила вона.

Грант іще жодного разу не була заміжня, хоча сім разів була дружкою на чужих весіллях, а одне навіть проводила. У неї нема однозначної відповіді на те, чи цікавить її шлюб, зокрема з Рівзом.

"За келишком вина... хотіла би я вам сказати. Любов на кожному рівні є глибоко важливою для моєї особистості. Вийшло ухилитися від відповіді? Я не вірю в те, що ізоляція - це вірний шлях. Період ізоляції потрібен мені як художнику, але я глибоко ціную досвід перебування у стосунках", - сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно Александрі та 55-річному Кіану якраз приписували заручини. Як відомо, пара разом уже кілька років.

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