Дар'я Легейда на португальському пляжі посвітила соковитими принадами в бікіні. Відео
Актриса Дар'я Легейда-Сова, яка зараз перебуває в Португалії, щодня радує шанувальників новими фото та відео зі свого відпочинку. Ділиться вона і пляжним контентом.
Так, 32-річна зірка серіалів "Кріпосна" і "Доньки-матері" у купальнику покружляла перед камерою на тлі океану та скель.
"Мій Всесвіт", - написала вона.
Нагадаємо, ТаблоID писав про те, як Легейда, яка починала з танців, а ще брала участь у "Фабриці зірок", зрештою прийшла до акторства.
Як відомо, в Португалії нещодавно була дизайнерка Даша Кацуріна з дітьми.
