Дар'я Легейда на португальському пляжі посвітила соковитими принадами в бікіні. Відео

Марія Ткаченко - 21 серпня, 16:50
Дар'я Легейда
Фото і скріни з Instagram Легейди-Сови

Актриса Дар'я Легейда-Сова, яка зараз перебуває в Португалії, щодня радує шанувальників новими фото та відео зі свого відпочинку. Ділиться вона і пляжним контентом.

Так, 32-річна зірка серіалів "Кріпосна" і "Доньки-матері" у купальнику покружляла перед камерою на тлі океану та скель.

Фігура Дар'ї Легейди

Дар'я поділилася гіпнотичним відео з пляжу


"Мій Всесвіт", - написала вона.

Дар'я Легейда в купальнику

Акторка покружляла перед камерою та пробіглася по піску

Дар'я Легейда в інстаграм
Дарина Легейда

Дар'я одружена з актором та захисником України Дмитром Совою

Даша Легейда

Зірка відпочиває у Португалії

Нагадаємо, ТаблоID писав про те, як Легейда, яка починала з танців, а ще брала участь у "Фабриці зірок", зрештою прийшла до акторства. 

Як відомо, в Португалії нещодавно була дизайнерка Даша Кацуріна з дітьми.

Читайте також:

Саліванчук у плетеному бікіні ефектно пробіглася узбережжям і показала вдалі пози для фото

"Що це за троянда серед пустелі?": Сумська у яскравому купальнику зчинила фурор у мережі

Нікітюк через 2 місяці після народження первістка засвітила фігуру в сміливому бікіні

Шишпор у маленькому бікіні продемонструвала звабні форми на італійському пляжі

Харлан у купальнику з пальмами засвітила засмаглі стегна в Адріатичному морі

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів