Дар'я Легейда на португальському пляжі посвітила соковитими принадами в бікіні. Відео

Актриса Дар'я Легейда-Сова, яка зараз перебуває в Португалії, щодня радує шанувальників новими фото та відео зі свого відпочинку. Ділиться вона і пляжним контентом.

Так, 32-річна зірка серіалів "Кріпосна" і "Доньки-матері" у купальнику покружляла перед камерою на тлі океану та скель.

Дар'я поділилася гіпнотичним відео з пляжу

"Мій Всесвіт", - написала вона.

Акторка покружляла перед камерою та пробіглася по піску

Дар'я одружена з актором та захисником України Дмитром Совою

Зірка відпочиває у Португалії

