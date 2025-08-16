Нікітюк через 2 місяці після народження первістка засвітила фігуру в сміливому бікіні

Телеведуча Леся Нікітюк, яка 15-го червня вперше народила сина та напрочуд швидко повернулася в форму, спровокувавши навіть чутки про участь сурогатної матері, похизувалася фігурою в купальнику.

37-річна кралечка заселфилася перед дзеркалом і виклала спекотний кадр у Insta-сторіс.

Нагадаємо, вже через місяць після пологів Леся повернулася до занять у спортзалі. Що ж стосується харчування, то телезірка неодноразово наголошувала, що не мордує себе голодом, а, навпаки, їсть багато. Одначе деяких продуктів вона таки уникає.

Як відомо, ім'я первістка ні Нікітюк, ні її наречений Дмитро Бабчук поки не розкрили.