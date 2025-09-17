Побита, але не зломлена: Квіткова в саднах і бинтах стала героїнею незвичного фотосету

Блогерка Даша Квіткова, яка на початку вересня заручилася з футболістом Володимиром Бражком, поділилася у своєму Instagram новим, досить незвичним фотосетом.

27-річна білявка постала перед камерою з гримом у вигляді саден.

"Побита" Даша виглядає трохи моторошно

Руки в Даші обмотані бинтами, так, ніби вона щойно відстояла важкий спаринг і, судячи з бойовитого виразу обличчя, готова ще нам'яти боки своєму супротивникові.

Виникає питання, як виглядає після двобою уявний візаві Квіткової

Нагадаємо, нещодавно в Квіткової була фотосесія в стилі корпоративного шику, а я ще якось вона вдавала з себе жінку-кішку в чорному латексі.

Як відомо, в реальному житті Даша віддає перевагу не бойовим мистецтвам, а старому доброму залізу. ТаблоID писав про її тренування і про тренування інших зірок.