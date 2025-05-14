"17 років, відколи ми стали нами": дружина Девіда Теннанта милими фото та підколкою привітала його з річницею

Джорджія та Девід Теннанти - зіркове подружжя та багатодітні батьки Фото з Instagram Теннант

Шотландський актор Девід Теннант, відомий за серіалами "Доктор Хто", "Бродчорч", "Добрі передвісники", а також фільмом "Гаррі Поттер і келих вогню" і його дружина Джорджія відсвяткували свою 17-ту річницю стосунків.

Коханого та батька своїх п'ятьох дітей 40-річна жінка привітала у Instagram зврушливою добіркою фото з сімейного архіву.

"17 років, відколи ми стали нами. Я дуже тішуся, що змогла здійснити це все разом із тобою. Мій добрий, кумедний, безкінечно щедрий, безБАФТовий коханий", - написала Джорджія, підколовши 54-річного Девіда за те, що він днями вкотре не отримав нагороди BAFTA, хоча був номінований на неї за роль у серіалі "Суперники".

Джорджія привітала чоловіка з романтичною річницею

Як пише Daily Mail, пара познайомилася на зйомках "Доктор Хто" у 2008-му році. Цікаво, що Джорджія грала доньку персонажа Девіда. В 2011-му вони побралися.

Девід Теннант усиновив сина дружини від попередніх стосунків, Тая, якому зараз 23 роки. В них із Джорджією народилося четверо спільних дітей: Олів (зараз їй 14), Вілфред (їм 12 і вони є небінарною особою), Доріс (9) та Бьорді (5).

Це старша донька подружжя, Олів. Обличчя молодших дітей батьки в мережі воліють поки не показувати

Вілфред - небінарна особа

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Нагадаємо, в грудні 17-ту річницю разом відзначала інша зіркова пара: актор Брюс Вілліс та його друга дружина Емма. На жаль, їхню романтичну дату затьмарила невиліковна хвороба, на яку страждає зірка "Міцного горішка".

Як відомо, в квітні виповнився 31 рік, відколи актор Пірс Броснан зустрів свою кохану Кілі Шей. Пара називає цю дату своїм щасливим днем.