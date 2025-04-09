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"Мій щасливий день": дружина Броснана ніжно привітала чоловіка з 31-ю річницею знайомства. Фото

Карина Тімкова - 9 квітня, 17:00

71-річний ірландський актор Пірс Броснан та його дружина Кілі Шей відомі своєю любов'ю до святкування особливих дат.

8 квітня подружжя відзначає 31-шу річницю свого знайомства. З цієї нагоди 61-річна обраниця актора опублікувала добірку архівних фото з чоловіком.

"Це річниця, коханий! 08.04.94 був моїм щасливим днем", — підписала фото Кілі.

Дружина Пірса Броснана привітала його з річницею

Шей показала уривок з газети, де зображена їхня перша спільна поява на хіднику в 1995 році

Фото Instagram

Пірс Броснан попозував з дружиною

Ошатна парочка часто позувала перед об'єктивами камер

Пірс Броснан пригорнув дружину на вечірці

Броснани вміють демонструвати свою елегантність на заходах

Пірс Броснан та його дружина Кілі Шей в молодості

Такі ж закохані, як і зараз

Пірс Броснан показався на пляжі з дружиною

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Пірс Броснан з дружиною попозував на червоній доріжці

Броснани люблять з'являтися на заходах у вишуканих луках. На цьому фото вони відвідали виставу Джорджа Клуні на Бродвеї

Як відомо, Пірс називає свою дружину "моя красива кароока дівчинка", а ще він любить згадувати, як вперше її побачив.

Нещодавно подружжя побувало на прем'єрі серіалу "Гангстерленд", на якій Кілі вразила своїм схудненням. А не так давно вони за ручку відвідали урочисту церемонію.

Також у закоханих є двоє спільних дорослих синів: Періс і Ділан.

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