"Мій щасливий день": дружина Броснана ніжно привітала чоловіка з 31-ю річницею знайомства. Фото
71-річний ірландський актор Пірс Броснан та його дружина Кілі Шей відомі своєю любов'ю до святкування особливих дат.
8 квітня подружжя відзначає 31-шу річницю свого знайомства. З цієї нагоди 61-річна обраниця актора опублікувала добірку архівних фото з чоловіком.
"Це річниця, коханий! 08.04.94 був моїм щасливим днем", — підписала фото Кілі.
Як відомо, Пірс називає свою дружину "моя красива кароока дівчинка", а ще він любить згадувати, як вперше її побачив.
Нещодавно подружжя побувало на прем'єрі серіалу "Гангстерленд", на якій Кілі вразила своїм схудненням. А не так давно вони за ручку відвідали урочисту церемонію.
Також у закоханих є двоє спільних дорослих синів: Періс і Ділан.
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