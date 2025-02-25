Дімопулос та Андрес у Дубаї посвітили засмаглими тілами у контрастних сукнях. Фото

Давні подружки Санта Дімопулос і Анна Андрес провели разом час у Дубаї та скористалися нагодою, аби зробити кілька фото у контрастних луках.

Колишня співачка підкреслила свою стрункість червоною обтислою сукнею з розрізом та без верху, а модель виставила на показ стрункі ноги і голі плечі в оксамитовому чорним платтячку з пишною спідницею.

Анна і Санта живуть у різних країнах, але доволі часто бачаться

Зачіски в обох красунь були схожі - туго зібрані пучки.

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"12 років дружби", - підписала фото з подругою Андрес в Instagram.

Цікаво, чи зрозуміли дівчата, що поруч їхні вбрання нагадують прапор УПА? Чи, може, вони згадали "Червоне і чорне" Стендаля?

"Люблю тебе, моя сестра по духу", - прокоментувала Дімопулос.

Після розлучення з Ігорем Кучеренком 37-річна Санта ніби переродилася і почала новий етап

31-річна Андрес уже майже 5 років щаслива у шлюбі з французьким підприємцем і має від нього двох дітей

Нагадаємо, нещодавно Андрес розказала ТаблоID про те, як доглядає за своїм обличчям і що категорично не робить. А Дімопулос багато ділилася про свої помилки при схудненні і регулярно постить себе у спортзалі.