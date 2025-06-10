Княгиня Монако у компанії дружини Макрона вигуляла ніжну квіткову сукню на заході ООН. Фото
Княгиня Монако Шарлін прибула до Сен-Поль-де-Ванс у Франції, де в компанії першої леді Бріджит Макрон відвідала Третю Конференцію ООН з Океанів.
Для заходу представниця Монако вдягнула ніжну білу сукню з блакитним квітковим принтом та відкритими плечима від Emilia Wickstead. Дружина Еммануеля Макрона зупинила свій вибір на сірих штанях й піджаку.
А перед спільним обідом Шарлін і Бріджит побували у місцевому історичному центрі, де роздивилися роботи відомих художників. Фотографії з офіційної зустрічі були опубліковані в Instagram.
Нещодавно княгиня у червоному луці відвідала Формулу-1, а у шовковому костюмі показувалася на офіційному прийомі. Також дружина князя Монако у квітах позувала в галереї. Якось ТаблоID детально описував стиль монархині.
Як відомо, Шарлін і Альберт ІІ виховують 10-річних двійнят, Габріелу і Жака, які цієї весни прийняли перше причастя. А ще у мережі кажуть, що цей шлюб є суто протокольним і представники Монако насправді не живуть разом.
До речі, княгиня відома своєю любов'ю до покупки дорогих речей. Це підтверджує таємна бухгалтерія сім'ї, через яку вона втрапила у скандал.
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