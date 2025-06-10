Княгиня Монако у компанії дружини Макрона вигуляла ніжну квіткову сукню на заході ООН. Фото

Княгиня Монако Шарлін прибула до Сен-Поль-де-Ванс у Франції, де в компанії першої леді Бріджит Макрон відвідала Третю Конференцію ООН з Океанів.

Для заходу представниця Монако вдягнула ніжну білу сукню з блакитним квітковим принтом та відкритими плечима від Emilia Wickstead. Дружина Еммануеля Макрона зупинила свій вибір на сірих штанях й піджаку.

А перед спільним обідом Шарлін і Бріджит побували у місцевому історичному центрі, де роздивилися роботи відомих художників. Фотографії з офіційної зустрічі були опубліковані в Instagram.

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Дипломатки поспілкувалися під час заходу

Вони також відвідали зустрічі, організовані для зміцнення дружби між країнами

Аутфіт Шарлін завершували окуляри з коричневим градієнтом від Fendi

Загальна ціна образу княгині сягає 2300 доларів (близько 95 тисяч гривень)

Монархині показали культурні надбання Франції

Бріджит і Шарлін також побесідували у невимушеній обстановці

А днями Еммануель Макрон разом із дружиною влаштовував звану вечерю у Парижі, на яку завітало чимало знаменитостей

Нещодавно княгиня у червоному луці відвідала Формулу-1, а у шовковому костюмі показувалася на офіційному прийомі. Також дружина князя Монако у квітах позувала в галереї. Якось ТаблоID детально описував стиль монархині.

Як відомо, Шарлін і Альберт ІІ виховують 10-річних двійнят, Габріелу і Жака, які цієї весни прийняли перше причастя. А ще у мережі кажуть, що цей шлюб є суто протокольним і представники Монако насправді не живуть разом.

До речі, княгиня відома своєю любов'ю до покупки дорогих речей. Це підтверджує таємна бухгалтерія сім'ї, через яку вона втрапила у скандал.