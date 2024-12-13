19-річна донька Полякової показалася в обіймах бойфренда. Фото
Старша дочка співачки Олі Полякової, яка вже декілька місяців живе з хлопцем на ім'я Нікіта, поділилася у Instagram "сімейним" фото: з ним та песиком.
Усміхнений Нікіта на ньому обіймає одночасно і ще більш усміхнену подругу, і собачку.
Нагадаємо, як розказувала 19-річна Маша, бойфренд допомагає їй фінансово, вона ж витрачає на себе більше, ніж заробляє. Як відомо, невдовзі на парочку чекає розлука: Полякова-молодша повернеться на навчання до Берклі, звідки її було відрахували. Дівчина має план стати американською зіркою.
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