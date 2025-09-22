"Це про мене і мої почуття": 23-річна донька Сумської та Борисюка оголосила про заснування власного бренду

Донька акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка, Ганна, яка деякий час тому стала сумніватися в тім, що вчинила правильно, пішовши по слідах зіркових батьків, таки вирішила спробувати реалізуватися в іншому напрямку.

23-річна дівчина заснувала власний бренд спортивного одягу, який назвала GANZEN.

"Так народився він, GANZEN. Проєкт, який пережив усі стадії прийняття, перевернув Всесвіт всередині мене, йшов за напрямком усіх моїх хаотичних думок, в яких все одно світив найяскравіше", - поділилася Ганна на своїй сторінці в Instagram.

Ганна створюватиме спортивний одяг

"Це не про одяг, це про мене та мої почуття. Це про мою віру в те, що вчора ще все було проти тебе, а тепер слухається тебе, живе в тобі ритмом, новою мовою, новою механікою. Я знайшла свій безпечний осередок, який так довго шукала, тому хочу, щоб усім стало в ньому безпечніше, сильніше та вільніше", - додала вона.

Як відомо, свого часу Ганна зізналася, що, спостерігаючи за стосунками своїх тата і мами, зрозуміла, що зареклася на майбутнє від шлюбу з представником творчої професії.

Нагадаємо, старша донька Ольги Сумської, Антоніна Паперна продовжує акторську династію. 35-річна жінка під час повномасштабного вторгнення продовжує жити і працювати в Росії, не висловлюючись публічно про те, що відбувається в її рідній країні.



