Сумська у жовтому шовку разом із дочкою у міні попозувала на модному показі колишньої Цимбалюка. Фото

Акторка Ольга Сумська у компанії своєї молодшої дочки, 23-річної Ганни відвідала презентацію нової колекції одягу дизайнерки Світлани Готочкіної.

Для заходу знаменитість вдягнула шовкову максісукню жовтого кольору, на яку зверху накинула оверсайз піджак. А її спадкоємиця позувала у чорному міні, білому топі та жакеті в тоненьку смужку.

"Це був фантастичний показ! Світланочко, вітаємо, наша красуне", — написала 59-річна Ольга.

Зіркова мама доповнила образ клатчем в тон лука і масивними бусами, а її доця додала рожеву сумочку Фото instagram

Вони також попозували "під крильми рідних літаків"

Ольга продемонструвала свою елегантність

Сумська зазнімкувалася з власницею бренду, Світланою, яка, до речі, колись зустрічалася з актором Тарасом Цимбалюком

Акторка з дочкою весело провела час на модному показі

У своєму блозі Ганна також похвалилася стильним образом на заході Фото instagram

Нагадаємо, разом зі своїм чоловіком, Віталієм Борисюком Ольга обожнює проводити час з їхньою дочкою. Недавно батьки мило вітали дівчину зі святом. А ще актриса ділилася романтичним контентом з коханим.

До речі, у своєму блозі Сумська нещодавно хвалилася фото у купальнику та показувала свій відпочинок в басейні.

Як відомо, старша дочка акторки, 35-річна Антоніна Паперна мешкає у Москві й не коментує війну Росії проти України. Від свого чоловіка-росіянина вона народила двох дітей. Якось Ольга розповідала, чи спілкується з онуками.