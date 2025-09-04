Сумська у жовтому шовку разом із дочкою у міні попозувала на модному показі колишньої Цимбалюка. Фото

Акторка Ольга Сумська у компанії своєї молодшої дочки, 23-річної Ганни відвідала презентацію нової колекції одягу дизайнерки Світлани Готочкіної.

Для заходу знаменитість вдягнула шовкову максісукню жовтого кольору, на яку зверху накинула оверсайз піджак. А її спадкоємиця позувала у чорному міні, білому топі та жакеті в тоненьку смужку.

"Це був фантастичний показ! Світланочко, вітаємо, наша красуне", — написала 59-річна Ольга.

Ольга Сумська в елегантній сукні поруч з дочкою попозувала на показі

Зіркова мама доповнила образ клатчем в тон лука і масивними бусами, а її доця додала рожеву сумочку

Ольга Сумська у максі попозувала з дочкою у міні на показі

Вони також попозували "під крильми рідних літаків"

Ольга Сумська в жовтій сукні елегантно посиділа для фото

Ольга продемонструвала свою елегантність

Сумська в елегантній сукні попозувала з колишньою Цимбалюка на її показі

Сумська зазнімкувалася з власницею бренду, Світланою, яка, до речі, колись зустрічалася з актором Тарасом Цимбалюком

Ольга Сумська в блискучій сукні попозувала з дочкою в короткому луці

Акторка з дочкою весело провела час на модному показі

Дочка Ольги Сумської блиснула стрункими ногами у мінісукні

У своєму блозі Ганна також похвалилася стильним образом на заході

Нагадаємо, разом зі своїм чоловіком, Віталієм Борисюком Ольга обожнює проводити час з їхньою дочкою. Недавно батьки мило вітали дівчину зі святом. А ще актриса ділилася романтичним контентом з коханим.

До речі, у своєму блозі Сумська нещодавно хвалилася фото у купальнику та показувала свій відпочинок в басейні.

Як відомо, старша дочка акторки, 35-річна Антоніна Паперна мешкає у Москві й не коментує війну Росії проти України. Від свого чоловіка-росіянина вона народила двох дітей. Якось Ольга розповідала, чи спілкується з онуками.

