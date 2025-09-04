Сумська у жовтому шовку разом із дочкою у міні попозувала на модному показі колишньої Цимбалюка. Фото
Акторка Ольга Сумська у компанії своєї молодшої дочки, 23-річної Ганни відвідала презентацію нової колекції одягу дизайнерки Світлани Готочкіної.
Для заходу знаменитість вдягнула шовкову максісукню жовтого кольору, на яку зверху накинула оверсайз піджак. А її спадкоємиця позувала у чорному міні, білому топі та жакеті в тоненьку смужку.
"Це був фантастичний показ! Світланочко, вітаємо, наша красуне", — написала 59-річна Ольга.
Нагадаємо, разом зі своїм чоловіком, Віталієм Борисюком Ольга обожнює проводити час з їхньою дочкою. Недавно батьки мило вітали дівчину зі святом. А ще актриса ділилася романтичним контентом з коханим.
До речі, у своєму блозі Сумська нещодавно хвалилася фото у купальнику та показувала свій відпочинок в басейні.
Як відомо, старша дочка акторки, 35-річна Антоніна Паперна мешкає у Москві й не коментує війну Росії проти України. Від свого чоловіка-росіянина вона народила двох дітей. Якось Ольга розповідала, чи спілкується з онуками.
