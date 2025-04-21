"Кохаю без всяких "але": Кацурін привітав Дорофєєву з 35-річчям, а вона насмішила кумедним фото

Тамара Кудрявченко - 21 квітня, 10:15

21-го квітня співачці Наді Дорофєєвій виповнилося 35 років. І з цієї нагоди іменинниця не стала писати пафосних слів, а просто виклала в Instagram кумедне фото себе. 

Зате її чоловік, ресторатор Міша Кацурін постарався і присвятив короткий, але зворушливий пост та показав милі і теж місцями кумедні фото з коханою. 

Кумедна Дорофєєва

Впізнаєте у цій дівчинці 35-річну суперзірку Дорофєєву? Саме цим фото Надя привітала себе з днем народження

"В день, коли ти народилася, цей світ став реально прекраснішим! Рідкісний випадок, коли подібні слова в день народження - не фігура мовлення, а чистий фактаж. Кохаю без всяких "але", - зазначив Кацурін. 


Дорофєєва на руках у Кацуріна

А це вже Надю вітає Міша

Фото Elle
Дорофєєва сидить на руках у Кацуріна

Кацурін замилував мережу своєю ніжністю до дружини

Кацурін цілує Дорофєєву

Цілунки, цілунки і ще раз цілунки

Миле селфі Дорофєєвої і Кацуріна

Кохання - це селфитися під одним пледом

Про стиль Наді ТаблоID писав окремо

Про стиль Наді ТаблоID писав окремо

Дорофєєва з сином Кацуріна

Стосунки Наді з дітьми Міші дружні і веселі

Наді Дорофєєвій 35

Цікаво, що цього року Міша подарував своїй Наді

Нагадаємо, якось Надя розповідала, що найдорожча річ у її гардеробі - це коштовність, яку подарував їй Михайло. 

А нещодавно подружжя розказувала про свої ритуали та сварки. 

Читайте також:

Дорофєєва у шкірянці й коротеньких шортах показала тіло крупним планом на зйомках кліпу

Кавові цілунки, примірки і стильні прогулянки: Дорофєєва показала столичні будні з Кацуріним

"З коханими": Кацурін замилував фото з бабусею та сином і донькою в обіймах "кіси" Дорофєєвої

Дорофєєва
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів