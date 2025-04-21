"Кохаю без всяких "але": Кацурін привітав Дорофєєву з 35-річчям, а вона насмішила кумедним фото
21-го квітня співачці Наді Дорофєєвій виповнилося 35 років. І з цієї нагоди іменинниця не стала писати пафосних слів, а просто виклала в Instagram кумедне фото себе.
Зате її чоловік, ресторатор Міша Кацурін постарався і присвятив короткий, але зворушливий пост та показав милі і теж місцями кумедні фото з коханою.
"В день, коли ти народилася, цей світ став реально прекраснішим! Рідкісний випадок, коли подібні слова в день народження - не фігура мовлення, а чистий фактаж. Кохаю без всяких "але", - зазначив Кацурін.
Нагадаємо, якось Надя розповідала, що найдорожча річ у її гардеробі - це коштовність, яку подарував їй Михайло.
А нещодавно подружжя розказувала про свої ритуали та сварки.
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