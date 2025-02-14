"Довіку їстиму з тобою бургери та картоплю": Меган Маркл оригінально привітала принца Гаррі з Днем закоханих. Фото

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Знову почавши нещодавно вести Instagram, герцогиня Сассекська 14-го лютого вчинила так, як зазвичай і чинять блогерки: публічно привітала з Днем закоханих свою половинку.

43-річна дружина принца Гаррі опублікувала досі небачене фото, на якому вони цілуються.

"Повернулася додому, щоби піклуватися про наших малюків, і сумую за моїм Валентином, поки він продовжує залишатися на Invictus Games, змінюючи життя та нагадуючи всім нам, через цих неймовірних ветеранів та їхні родини, про силу зцілення та стійкість. Більш ніж пишаюся моїм чоловіком і тим, що він створив", - написала Меган.

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"Любий, я довіку їстиму з тобою бургери та картоплю і фіш-енд-чіпс. Дякую тобі за тебе. Як і завжди, М.", - додала вона.

Нагадаємо, Маркл 8-го лютого була з чоловіком на відкритті "Ігор нескорених" у Канаді, пробула там кілька днів і відлетіла до США.

Як відомо, до того принц Гаррі та Меган не з'являлися разом на публіці понад пів року, що не могло не стати приводом для підозр про розлучення пари.