Принцеса його серця: палац у День закоханих поділився ніжним кадром, де Вільям цілує Кейт

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День закоханих 14-го лютого святкують і в королівській родині Великої Британії. У офіційному Instagram принца та принцеси Вельських опублікували їхнє миле фото.

Вільям на ньому цілує в щоку всміхнену Кейт, тримаючи в руках її долоню.

Фотограф підловив дуже милий момент ніжності між Кейт і Вільямом Фото з Instagram принца і принцеси Вельських

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Фотографію лишили без підпису, обмежившись емодзі-серденьком.

Пильні шанувальники пари одразу ж упізнають, звідки цей кадр. Його було зроблено під час зйомок відео, яким на початку вересня Міддлтон повідомила, що завершила своє лікування від раку.

Як відомо, тоді величезна кількість людей пораділа за принцесу, але й знайшлися хейтери, які звинуватили Кейт у спробі пропіаритися.

Нагадаємо, Вільям та Кейт у квітні святкуватимуть 14-ту річницю свого шлюбу. ТаблоID розказував історію кохання цієї пари, а нещодавно колишня сусідка принца і принцеси за студентським гуртожитком розсекретила цікаві подробиці щодо їхнього першого побачення.