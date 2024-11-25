"Вона в паніці": інсайдер пояснив, чому Меган Маркл проти примирення принца Гаррі з королівською сім'єю
Стосунки британського принца Гаррі та його королівських родичів у останні роки лишають бажати кращого, але він запевняє, що любить свою сім'ю та вірить у її возз'єднання. Подейкують, така перспектива категорично не тішить його дружину Меган Маркл.
Чому так, розповіло джерело Closer, повідомляє Ace Showbiz.
"Меган геть не в захваті", - поділився співрозмовник видання.
"Вона в паніці через те, що Гаррі може затягти назад у його старе життя". - пояснив він.
На думку Маркл, для її чоловіка найкраще та найбезпечніше буде залишатися коло неї та поза королівської родиною.
"Думка про те, що він знову може прихилитися до його родини, викликає паніку", - додало джерело.
Як відомо, в 2020-му році молодший син і невістка короля Чарльза здійснили "Мегзіт", який став неприємним сюрпризом для всієї родини. Згодом Гаррі розказував, що вже давно хотів так вчинити, але розібратися в собі йому допомогла психотерапія, яку порадила Меган.
Нагадаємо, на думку експерта, час, коли герцог Сассекський іще може повернутися в королівську сім'ю, спливає.
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