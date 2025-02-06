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"Колись я буду найнижчою в сім'ї": дружина Ф'юрі зазнімкувалася з чоловіком і старшими дітьми, які вже обігнали її за зростом

Марія Ткаченко - 6 лютого, 17:30
Дружина Тайсона Ф'юрі

35-річна Періс - дружина 36-річного Тайсона Ф'юрі

Фото з Instagram Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі, його дружина Періс і їхні старші нащадки, 15-річна Венесуела і 13-річний Принц Джон Джеймс попозували для спільного фото.

Ним зіркова багатодітна мама поділилася у Insta-сторіс.

"Знаю, я, зі своїм зростом у 5 футів і 8 дюймів (173 см) колись буду найнижчою в моїй сім'ї, я просто це знаю", - констатувала Періс.


Тайсон Ф'юрі і його родина

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Як відомо, у Ф'юрі семеро дітей і, цілком імовірно, на цьому подружжя не зупиниться, бо щоразу, як черговий малюк доростає до дитсадочка, жінці знову хочеться новонародженого.

Нагадаємо, нещодавно сімейство в повному складі їздило на канікули в Париж.

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