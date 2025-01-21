Бувай, бокс: Тайсон Ф'юрі після заяви про завершення кар'єри засвітився в Діснейленді з дружиною і 7 дітьми

Марія Ткаченко 21 січня, 14:45
Тайсон і Періс Ф'юрі
Фото з Instagram Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі, який після другої поразки в бої проти Олександра Усика оголосив про завершення кар'єри, вирішив надолужити час, коли не міг бути поруч із сім'єю.

36-річний Тайсон, його 35-річна дружина Періс та їхні семеро дітей: Венесуела Лінда, Принц Джон Джеймс, Принц Тайсон ІІ, Валенсія Ембер, Принц Адоніс Амазія, Атіна Амур та Принц Ріко Періс гайнули до паризького Діснейленду.

Фото Періс поділилася в Instagram, а ще зняла для сторіс відео, де всміхнений Тайсон котить подвійний візочок із наймолодшими нащадками і виглядає щасливим та розслабленим.


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Як відомо, найстаршій дитині Ф'юрі 15 років, а наймолодшій у березні буде 2. За 16 років шлюбу Тайсон із Періс втратили трьох ненароджених малюків. Дружина спортсмена не приховує, що вони стикаються з негативними коментарями у мережі з приводу кількості нащадків, але їй є що відповісти критикам.

Нагадаємо, торік один із синів Ф'юрі, позуючи для сімейного фото, тицьнув на камеру непристойний жест.

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