Бувай, бокс: Тайсон Ф'юрі після заяви про завершення кар'єри засвітився в Діснейленді з дружиною і 7 дітьми
Британський боксер Тайсон Ф'юрі, який після другої поразки в бої проти Олександра Усика оголосив про завершення кар'єри, вирішив надолужити час, коли не міг бути поруч із сім'єю.
36-річний Тайсон, його 35-річна дружина Періс та їхні семеро дітей: Венесуела Лінда, Принц Джон Джеймс, Принц Тайсон ІІ, Валенсія Ембер, Принц Адоніс Амазія, Атіна Амур та Принц Ріко Періс гайнули до паризького Діснейленду.
Фото Періс поділилася в Instagram, а ще зняла для сторіс відео, де всміхнений Тайсон котить подвійний візочок із наймолодшими нащадками і виглядає щасливим та розслабленим.
Як відомо, найстаршій дитині Ф'юрі 15 років, а наймолодшій у березні буде 2. За 16 років шлюбу Тайсон із Періс втратили трьох ненароджених малюків. Дружина спортсмена не приховує, що вони стикаються з негативними коментарями у мережі з приводу кількості нащадків, але їй є що відповісти критикам.
Нагадаємо, торік один із синів Ф'юрі, позуючи для сімейного фото, тицьнув на камеру непристойний жест.
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