Декольтована Дженнер і Шаламе в оксамиті дебютували на хіднику як пара. Фото

Американська інфлюенсерка і бізнеследі Кайлі Дженнер та один із найвідоміших молодих акторів сучасності Тімоті Шаламе нарешті дебютували на червоній доріжці як пара.

Закохані разом відвідали фотокол 70-ї церемонії вручення нагороди "Давид ді Донателло" в Римі 7-го травня.

Після помітної для всіх відсутності Тімоті на Met Gala 2025, пара нарешті офіційно з'явилася разом на церемонії нагородження в Італії.

Кайлі і Тімоті разом з 2023 року, але вперше вийшли на червону доріжку як пара Фото Getty Images

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27-річна Кайлі підкреслила свої видатні форми чорною cукнею Ferragamo на тонких бретелях і з глибоким декольте. А Тімоті виглядав елегантно в оксамитовому чорному костюмі і з квіткою на грудях.

Парочка охоче позувала фотографам, посміхаючись і притискаючись одне до одного.

Як пише Daily Mail з посиланням на джерела, Шаламе розглядав можливість приєднатися до Дженнер на Met Gala 5-го травня, але обрав гру своєї улюбленої баскетбольної команди Knicks.

Нагадаємо, нещодавно Тімоті і Кайлі заскочили за поцілунками на музичному фестивалі. А вперше разом їх зазнімкували у червні 2023.

Дженнер, як відомо, має двох дітей від свого колишнього, Тревіса Скотта.