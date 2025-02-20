Лопес у Дубаї вигуляла діловий оверсайз шоколадного кольору
Американська акторка і співачка Дженніфер Лопес вкотре довела, що знається на моді та вміє поєднувати класику з сучасними трендами.
Для своєї ділової поїздки до Дубаю зірка обрала ефектний тотал-лук у відтінках шоколаду. Відповідними кадрами 55-річна красуня поділилася в Instagram.
Аутфіт складався з брючного костюма від Saint Laurent з подовженим двобортним піджаком вільного крою. Під нього Лопес одягла сорочку коричневого відтінку.
Особливу увагу привернули аксесуари: сонцезахисні окуляри з градієнтними лінзами, чорний шкіряний клатч та блискуче намисто. А високі платформи повністю завершили образ.
"Робоча поїздка", — підписала фото акторка.
Цього місяця Дженніфер відвідала Греммі, для якого вдягнула прозору спідницю і топ, що оголював її живіт. А до цього вона відвідала вечірку у блискучій сукні з глибоким вирізом.
Щодо особистого життя Лопес, то у квітні 2024 стало відомо про її розлучення з актором Беном Аффлеком. Вони були у шлюбі з 2022. Співачка навіть захотіла повернути дівоче прізвище. А вже цього року інсайдери розповіли, як експодружжя розв'язало майнове питання.
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