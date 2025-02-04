"Ідеальний момент настав": інсайдер назвав ім'я відомої красуні, яка вже давно подобається Аффлеку

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Тепер, коли американські зірки Дженніфер Лопес та Бен Аффлек фіналізували своє розлучення, причому зробили це напрочуд мирно, обоє можуть рухатися далі, відкривши серця для нового кохання.

Подейкують, новою обраницею 52-річного Аффлека може стати жінка, чиє ім'я теж дуже добре відоме в Голлівуді. Що то за одна, вивідав сайт Radar Online.

Якщо вірити його джерелам, Бен іще багато років тому накинув оком на акторку Джессіку Альбу і продовжував нерівно дихати до неї навіть під час шлюбу з Джей Ло. Тепер же, коли 43-річна Альба оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Кешем Ворреном, усе нарешті може скластися.

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І Джессіка, і Бен зараз якраз вільні... Фото з Instagram Альби

"В оточенні Альби не секрет, що Бен уже років двадцять нею цікавиться. Одначе їхні шляхи ніколи не перетиналися тоді, коли обоє були вільними та відкритими для побачень... дотепер", - зазначив інформатор.

Між ними сильний звяз'ок, і де би вони не проводили час разом, хімію між ними неможливо заперечити... Тепер вони обоє вільні, а їхні діти підросли, здається, ідеальний момент настав для того, щоби їхні стосунки розквітли", - вважає співрозмовник видання.

Альба та Аффлек на телепремії в 2006-му році. Бачите хімію, про яку каже інсайдер? Фото Getty Images

Як відомо, в Альби, як і в Аффлека, є троє дітей. Джерела нещодавно розказали про причини краху її 16-річного шлюбу з Ворреном.

Нагадаємо, подейкують, в Бена до потенційної нової дами серця є одна ключова вимога.