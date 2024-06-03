Наче друзі: поцілунок Аффлека з Лопес потрапив у об'єктиви папараці. Фото
Американська співачка Дженніфер Лопес та голлівудський актор і режисер Бен Аффлек, здається, на тлі невгамовних чуток про них у пресі вирішили змінити стратегію поведінки на людях. Пара, яка раніше уникала коментарів про негаразди в шлюбі та майже не з’являлася на публіці, показалася разом на баскетбольному матчі сина актора 12-річного Семюела.
Як пише Daily Mail, поки ще подружжя приїхало на різних машинах, а побачивши один одного, чмокнули у щічку під спалахи фотокамер. Щоправда, виглядало це більше як зустріч друзів, ніж коханців.
Як відомо, останні кілька місяців довкола пари ходить чимало пліток про ймовірний розрив. Зокрема, як переконують інсайдери, Бен та Джей Ло більше не живуть разом.
Співачка найняла кризового менеджера та готується до "складного розлучення", тоді як актор – взагалі шкодує про цей шлюб.
Нагадаємо, раніше джерело з оточення пари розповідало, як відреагувала перша дружина Аффлека на його кризу у стосунках з Лопес.
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