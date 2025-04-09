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"Моє тіло краще, ніж будь-коли": 55-річна Лопес в обтислому декольтованому кетс'юті покрасувалася перед дзеркалом. Фото

Марія Ткаченко - 9 квітня, 10:30
Дженніфер Лопес
Фото з Instagram Лопес

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес наочний приклад того, які дива творить здоровий спосіб життя та регулярні заняття спортом. Ну, і вдала генетика, звісно.

55-річна артистка, вбрана в обтислий кетс'ют, гордовито заселфилася біля дзеркала.

У своєму Instagram Джей Ло назвала речі, за які вона вдячна.


Джей Ло

Тренери Лопес якось розказували, як зірці вдається підтримувати таку чудову форму

"1. Моє тіло - я сумлінно працюю, але воно все ще краще, ніж будь-коли. 2. Люди, які заповнюють моє серце. 3. Маленькі моменти, які стають найкращими спогадами", - написала зірка, поцікавившись у підписників, за що сьогодні відчувають вдячність вони.

Нагадаємо, Дженніфер нещодавно показувала, як у свої 79 років виглядає її мама Гваделупе.

Як відомо, ексчоловік Лопес, Бен Аффлек нещодавно здивував змінами зовнішності: 52-річний актор зафарбував сивину.

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