"Трохи блиску": Лопес в обтислому латексі наробила фото на "Формулі 1"

Юлія Леськова - 20 квітня, 13:05
Дженніфер Лопес позує для фото
Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес вразила сміливим образом на "Формулі-1" в Саудівській Аравії.

Джей Ло пофотографувалася з командою гонщиків у рожевому латексному костюмі. Свій образ вона доповнила рожевими босоніжками на підборах та широкими сонцезахисними окулярами.

"Трохи блиску у F1", - написала вона.


Дженніфер Лопес у сміливому образі

Нещодавно зірка зізналася, що зараз її тіло виглядає краще, ніж будь-коли

Дженніфер Лопес похвалилася фігурою

Зірка попозувала з командою "Формули 1"

Дженніфер Лопес наробила нових фото

Як вам образ Джей Ло?

До речі, Дженніфер Лопес підозрюють у романі з актором Бреттом Голдштейном. Своєю романтичною поведінкою зірка лише підігріває чутки про нові стосунки. 

Як відомо, Джей Ло офіційно розлучилася з актором Беном Аффлеком у січні цього року. 

Читайте також:

"Почувається зрадженою": інсайдер розповів, як Лопес сприйняла обійми Аффлека з ексдружиною

Лопес у компанії своєї дитини в стильній смужці блиснула голим животом на бродвейській прем'єрі. Фото

"Розставити всі крапки над "і": інсайдер пояснив, для чого Аффлек заговорив про розлучення з Лопес

Лопес
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів