"Трохи блиску": Лопес в обтислому латексі наробила фото на "Формулі 1"

Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес вразила сміливим образом на "Формулі-1" в Саудівській Аравії.

Джей Ло пофотографувалася з командою гонщиків у рожевому латексному костюмі. Свій образ вона доповнила рожевими босоніжками на підборах та широкими сонцезахисними окулярами.

"Трохи блиску у F1", - написала вона.

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Зірка попозувала з командою "Формули 1"

Як вам образ Джей Ло?

До речі, Дженніфер Лопес підозрюють у романі з актором Бреттом Голдштейном. Своєю романтичною поведінкою зірка лише підігріває чутки про нові стосунки.

Як відомо, Джей Ло офіційно розлучилася з актором Беном Аффлеком у січні цього року.