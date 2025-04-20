"Трохи блиску": Лопес в обтислому латексі наробила фото на "Формулі 1"
Американська співачка Дженніфер Лопес вразила сміливим образом на "Формулі-1" в Саудівській Аравії.
Джей Ло пофотографувалася з командою гонщиків у рожевому латексному костюмі. Свій образ вона доповнила рожевими босоніжками на підборах та широкими сонцезахисними окулярами.
"Трохи блиску у F1", - написала вона.
До речі, Дженніфер Лопес підозрюють у романі з актором Бреттом Голдштейном. Своєю романтичною поведінкою зірка лише підігріває чутки про нові стосунки.
Як відомо, Джей Ло офіційно розлучилася з актором Беном Аффлеком у січні цього року.
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