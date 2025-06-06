"Ніжний на смак та ідеальний до м'яса": Хіменес-Браво навчив готувати майонез чімічурі

Марія Ткаченко - 6 червня, 18:30
Ектор Хіменес-Браво

Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво розкрив, за допомогою якого соусу можна додати оригінальну, свіжу та пікантну нотку до м'ясних страв.

У Instagram він дав рецепт майонезу чімічурі.

Майонез чімічурі від Ектора

Має вийти ось така зелена краса

Ектор спочатку навів перелік інгредієнтів: жовток курячий - 1 шт, олія - 200-220 гр, листя м'яти, листя петрушки, шматочок перцю чилі, часник - 1 зубчик, лимон, гірчиця, сіль, цукор.

Процес приготування, схоже, доволі простий та швидкий.

Рецепт Ектора

Ектор запевняє: цей майонез просто ідеальний до м'яса

"В олію додати листя мяти, петрушки, чилі та зубчик часнику. Пробити блендером до однорідності. Жовток, гірчицю та сік з лимону змішати. Почати вливати зелену ароматну олію та збивати вінчиком. Маса стане пухкою та збільшиться. Додати сілю, цукор за смаком", - порадив Хіменес-Браво.

"І найголовніший крок - насолоджуватись ідеальним поєданнням смаків", - додав зірка.

Ектор Хіменес-Браво в інстаграм

Як відомо, раніше Ектор давав рецепт домашніх сосисок, а ще показував, як приготувати салат зі смаженим фаршем.

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка Інна ділилася цікавим та корисним рецептом, завдяки якому можна включити в раціон багато зелені

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