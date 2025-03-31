"Досі не вірю": Хіменес-Браво вперше за 2,5 роки приїхав до Колумбії та зустрівся з рідними. Відео

Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво після тривалої розлуки нарешті зміг відвідати свою сім’ю в Колумбії.

Телеведучий поділився щасливими моментами зустрічі в аеропорту, які не залишили байдужими його прихильників.

На опублікованих в Instagram знімках 53-річний Ектор позує поруч із найріднішими людьми, зокрема з мамою. Кулінар не приховував емоцій і зізнався, що довго чекав на цей момент.

Ектор в обіймах своєї родини вперше за 2,5 роки Фото Instagram

"Вдома. Я мріяв про цей момент 2,5 роки. Я мріяв ще раз побачити рідних, мріяв обійняти маму. Досі не вірю, що я подолав таку відстань. Досі не вірю, що я вдома в Колумбії", — написав Хіменес-Браво.

Коментатори писали: "Як це зворушливо", "Мама дуже гарна", "Яка мама красуня", "Який же ви прекрасний син"

"Хочу обійняти маму", — сказав кухар на відео, в якому показав свою подорож додому Кадр з Instagram

Повернення до близьких, за якими він дуже сумував, стало важливим моментом, адже останні роки телекухар присвятив роботі в Україні, зокрема розвитку кулінарних проєктів і блогу з рецептами.

До речі, не так давно Ектор показував процедури краси, які робить. А раніше розповідав про пересадку волосся.