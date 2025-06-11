Ліз Херлі з нагоди 60-річчя знялася гола, а тато Сайрус назвав її "коханням свого життя"

Елізабет Херлі виповнилося 60 Фото з Instagram Херлі

10-го червня британська акторка Елізабет Херлі відсвяткувала своє 60-річчя. З урочистої нагоди іменинниця зробила подаруночок і своїм фанам, зазнімкувавшись голяка.

Для пікантного кадру Ліз вмостилася голою дупцею на траві не боячись кліщів .

"Із днем народження мене!", - написала зірка, зазначивши, що цей рік став "ще тією поїздочкою": 30 років співпраці з Estée Lauder та виступ у ролі амбасадорки Breast Cancer Campaign, а ще 20-річчя її власного бренду купальників.

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"Я закохана. Почуваюся дуже щасливою і вдячною за те, що маю найкращих у світі друзів та родину. Фото зроблене сьогодні ввечері... в чому мати народила", - додала Херлі.

Елізабет спеціально до 60-річчя вирішила зробити таке фото

Привітав зірку з ювілеєм і її бойфренд, 63-річний співак Біллі Рей Сайрус. Для цього він обрав кадр, де Ліз вдіта і сидить у нього на колінах.

"Із днем народження, кохання мого життя", - зізнався чоловік.

Біллі Рей публічно заявив про своє кохання до Ліз Фото з Instagram Сайруса

До речі, коментар-сердечко під його дописом лишив син Херлі, 23-річний Деміен, який, вочевидь, схвалює маминого кавалера. Що ж до співачки Майлі Сайрус, то в нещодавньому подкасті вона запевнила, що ставиться до цієї ситуації "як доросла", усвідомлюючи, що її тато - ще й просто людина, яка заслуговує на щастя, пише Page Six.

Нагадаємо, Елізабет Херлі неодноразово розповідала, як їй вдається підтримувати стрункість та молодий вигляд, запевняючи, що жодних особливих зусиль вона до цього не докладає. Водночас акторка не приховує, що робить деякі ін'єкції краси.