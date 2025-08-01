"Привіт, Кім": 87-річний Ентоні Хопкінс у продукті від бренду Кардашян потролив її відсилкою до "Мовчання ягнят". Відео

Марія Ткаченко - 1 серпня, 13:00
Ентоні Хопкінс

Ентоні Хопкінс записав відеозвернення до Кім Кардашян

Британський актор Ентоні Хопкінс, який активно веде Instagram та обожнює знімати кумедні ролики для своїх понад 5 мільйонів фоловерів, в останньому з них підколов реалітізірку Кім Кардашян.

87-річний Ентоні записав відеозвернення до неї, надягнувши на обличчя скульптуруючу та підтягуючу пов'язку від бренду Skims. Актор нагадав свого відомого кіногероя, маніяка Ганнібала Лектора з "Мовчання ягнят".

"Привіт, Кім. Я вже почуваюся на 10 років молодшим", - заявив Хопкінс.


"Не бійся завітати до мене на вечерю", - запевнив актор.

Як відомо, Хопкінс також любить долучатися до танцювальних челенджів

Нагадаємо, завзятою Instagram-блогеркою є й 92-річна Джоан Коллінз

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Кім Кардашян
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