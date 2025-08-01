"Привіт, Кім": 87-річний Ентоні Хопкінс у продукті від бренду Кардашян потролив її відсилкою до "Мовчання ягнят". Відео

Ентоні Хопкінс записав відеозвернення до Кім Кардашян

Британський актор Ентоні Хопкінс, який активно веде Instagram та обожнює знімати кумедні ролики для своїх понад 5 мільйонів фоловерів, в останньому з них підколов реалітізірку Кім Кардашян.

87-річний Ентоні записав відеозвернення до неї, надягнувши на обличчя скульптуруючу та підтягуючу пов'язку від бренду Skims. Актор нагадав свого відомого кіногероя, маніяка Ганнібала Лектора з "Мовчання ягнят".

"Привіт, Кім. Я вже почуваюся на 10 років молодшим", - заявив Хопкінс.

"Не бійся завітати до мене на вечерю", - запевнив актор.

Як відомо, Хопкінс також любить долучатися до танцювальних челенджів.

Нагадаємо, завзятою Instagram-блогеркою є й 92-річна Джоан Коллінз.