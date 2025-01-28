"Я міг стати жертвою": заручений Константиновський пригадав незвичне перше побачення з коханою

Телеведучий Фіма Константиновський та його майбутня дружина Ліза Нечипоренко колись зможуть розважати онуків кумедною історією свого першого побачення після знайомства в Tinder.

Яким воно було, 33-річна зірка поки розказав "Новому каналу".

Перш ніж зустрітися особисто, Фіма та Ліза близько чотирьох днів чатилися. Як уже говорив телеведучий, дівчина не знала, ким він працює, бо не дивилася ТБ.

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Свою долю Фіма зустрів у Tinder

"Коли почали спілкуватися з Лізою, мені одразу сподобалося, що вона взагалі не знала, чим я займаюся, де працюю. І це підкупило, коли зрозумів, що вона прийшла до мене не через те, що десь бачила, а тому що сподобався, - зізнався Константиновський.

Перше побачення пари відбулося 3-го квітня 2023 року.

"Зустрілися з Лізою в її машині. Вона приїхала за мною і повезла у звичайний парк на Парковій (вулиця в Києві – ред.). Побачення провели за її планом, хоча я міг стати жертвою (усміхається). Адже щось могло піти не так: сів у машину до незнайомки, яка повезла мене в парк, де немає людей. Як вам таке?", – з усмішкою пригадав Фіма.

"Але ми так круто спілкувалися, що я одразу зрозумів: це абсолютно моя людина. Прийшла в звичайних джинсах і кросівках, що мені теж дуже імпонувало", - розказав він.

Ліза приїхала на перше побачення за кермом, у джинсах та кросівках Фото з Instagram Нечипоренко

У перші місяці стосунків пара познайомилася з батьками одне одного і з'їхалася:

"Насамперед ми поїхали в Дніпро, де зустрілися з моїми рідними. А потім вирушили разом з батьками з Дніпра до Києва, де мешкають Лізині. Відтоді часто зустрічаємося. Батьки коханої живуть недалеко. І так у нас утворилася велика сім'я, – поділився ведучий.

Нагадаємо, важливою частиною родини є собака 27-річної Лізи, Шива, яка, схоже, цілком схвалила обранця хазяйки.