"Так сильно любимо одне одного": Константиновський із нареченою показали трюк у романтичному фотосеті

Телеведучий Фіма Константиновський та його наречена Ліза попозували для атмосферного романтичного фотосету. Парочка підійшла до процесу креативно: для одного з кадрів чоловік утримував кохану в повітрі над собою за допомогою ніг.

"Ми так сильно любимо одне одного, що навіть вирішили зробити фотосесію. Ось, дивіться які ми гарні", - написав 33-річний Фіма у Instagram.

Фіма і Ліза пустували та голубилися перед камерою

Цікаво, скільки Константиновський так утримував свою наречену

Нагадаємо, голуб'ята заручилися в січні. Для Константиновського це буде другий шлюб. Телеведучий розказував, де вони з Лізою познайомилися і яким незвичним було їхнє перше побачення.