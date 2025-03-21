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"Так сильно любимо одне одного": Константиновський із нареченою показали трюк у романтичному фотосеті

Марія Ткаченко - 21 березня, 11:30
Фіма Константиновський та його дівчина
Фото distant.raw

Телеведучий Фіма Константиновський та його наречена Ліза попозували для атмосферного романтичного фотосету. Парочка підійшла до процесу креативно: для одного з кадрів чоловік утримував кохану в повітрі над собою за допомогою ніг.

"Ми так сильно любимо одне одного, що навіть вирішили зробити фотосесію. Ось, дивіться які ми гарні", - написав 33-річний Фіма у Instagram.

Телеведучий Константиновський

Фіма і Ліза пустували та голубилися перед камерою

Фіма Константиновський і його наречена

Цікаво, скільки Константиновський так утримував свою наречену

Нагадаємо, голуб'ята заручилися в січні. Для Константиновського це буде другий шлюб. Телеведучий розказував, де вони з Лізою познайомилися і яким незвичним було їхнє перше побачення

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