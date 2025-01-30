Різатдінова похвалилася спортивним досягненням 7-річного сина. Фото

Роман - первісток 31-річної Ганни Різатдінової Скріни з Instagram Різатдінової

Гімнастка Ганна Різатдінова, чий син від екснардепа-втікача Олександра Онищенка Роман змалечку цікавиться спортом, показала, яким його видом зараз займається хлопчик.

7-річний Рома - принаймні, поки що - обрав для себе карате.

"Коли побачила свого...", - розчулено написала Аня в сторіс, перепостивши допис карате-клубу, де юні спортсмени, серед яких і її син, здали іспит на пояси.

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Зіркова мама пишається

Сам Ромчик теж задоволений Фото з Instagram

Рома стоїть крайнім праворуч у другому ряді

Нагадаємо, торік Роман пішов до першого класу однієї з київських шкіл.







