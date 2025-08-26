Асиметрія та пікантне драпірування: Різатдінова в яскравому аутфіті покрасувалася на фото

Марія Ткаченко - 26 серпня, 17:45
Ганна Різатдінова
Фото з Instagram Різатдінової

Гімнастка Ганна Різатдінова, яка нещодавно ділилася бекстейдж-відео своєї фотозйомки в червоному луці, показала світлини, що вийшли.

На них можна добре роздивитися асиметричний топ із зав'язкою на спині та вигадливе драпірування на спідниці спортсменки, що надає образу неабиякої спокусливості. А ще, звісно, рельєфний прес Різатдінової.

Гімнастка Різатдінова

Різатдінова запостила кілька кадрів із гарячого фотосету в Instagram

Фото MICHAEL FEDORAK

Ганна лишила фото без підпису, обмежившись лише емодзі - сердечком та вогником.

Ганна Різатдінова в інстаграм

Зухвале драпірування - одна з родзинок образу

Фігура Ганни Різатдінової

Як відомо, живіт гімнастки не завжди був таким пласким. Кілька років тому Різатдінова розповіла, що їй довелося зробити дві операції.

Нагадаємо, нещодавно 32-річна Аня приєдналася до вірусного Nicki Minaj Challenge.

