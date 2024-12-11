"Секрет міцних стосунків": Решетнік насмішив своїми з дружиною дитячими фото
Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік поділився з шанувальниками кумедними кадрами з сімейного фотоархіву.
41-річна зірка запостив у Insta-сторіс дитячі фото, своє та своєї дружини Христини, продемонструвавши, що вже тоді, задовго до знайомства, в них уже було дещо спільне.
"Увага! Сенсація. Секрет міцних стосунків - це один вид транспортного засобу на двох", - анонсував Григорій.
Як відомо, Решетніки одружені вже 14 років та виховують трьох синів. Нещодавно телеведучий розповів, чи хоче ще дітей. Також Григорій ділився їхніми з Христиною правилами виховання нащадків.
Приєднуйтесь до дискусії