"Секрет міцних стосунків": Решетнік насмішив своїми з дружиною дитячими фото

Марія Ткаченко 11 грудня, 15:00
Григорій Решетнік і його дружина
Фото з Instagram Решетніка

Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік поділився з шанувальниками кумедними кадрами з сімейного фотоархіву.

41-річна зірка запостив у Insta-сторіс дитячі фото, своє та своєї дружини Христини, продемонструвавши, що вже тоді, задовго до знайомства, в них уже було дещо спільне.

"Увага! Сенсація. Секрет міцних стосунків - це один вид транспортного засобу на двох", - анонсував Григорій.


Григорій Решетнік у дитинстві

Як на вашу думку, хто з синів Решетніка найбільше схожий на нього в дитинстві?

Христина Решетнік у дитинстві

У батьків маленького Грицька та маленької Христинки був схожий погляд на те, яким має бути фото з відпочинку

Як відомо, Решетніки одружені вже 14 років та виховують трьох синів. Нещодавно телеведучий розповів, чи хоче ще дітей. Також Григорій ділився їхніми з Христиною правилами виховання нащадків.

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