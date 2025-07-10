"Мій світ": Вікторія Бекхем зворушливими кадрами привітала їхню з Девідом доньку з 14-річчям
10-го липня свій день народження святкує наймолодша дитина та єдина донька зіркового подружжя, Девіда та Вікторії Бекхемів. Харпер Севен виповнилося 14 років.
Свою дівчинку Вікі привітала у Instagram, поділившись добіркою архівних фото та відео з іменинницею. Включила вона до неї й світлину, на якій зображена під час вагітності донею.
"З днем народження, мій світ! Ти - моє все, і я так пишаюся тим, якою сильною, впевненою, доброю і талановитою молодою леді ти стаєш. Ти - моя найкраща подруга, і мені дуже пощастило бути твоєю мамою. Ми дуже тебе любимо, Харпер Севен! Насолоджуйся твоїм особливим днем! Цілую", - написала Бекхем.
Нагадаємо, на відміну від старших братів, у яких у цьому віці вже були власні Instagram, Харпер батьки цього поки не дозволяють. Вікторія якось пояснювала, чому.
Як відомо, в родині Бекхемів нещодавно відбувся розкол: подейкують, старший син подружжя, Бруклін геть одцурався від батьків. Але в його дружини Ніколи раніше були з Харпер дуже теплі стосунки, тож, імовірно, молода пара все ж привітає дівчинку зі святом.
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