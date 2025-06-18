Примирення не буде? Син Бекхемів на тлі сімейного конфлікту переїхав до США в маєток за понад $14 мільйонів

Первісток Бекхемів переїхав до Америки на тлі сімейного конфлікту Фото instagram

Схоже, напруга між 26-річним Брукліном Бекхемом та його зірковими батьками, Вікторією і Девідом лише зростає. Після того як старший син подружжя не з'явився на заходах до 50-річчя батька, він, за даними ЗМІ, вирішив осісти в США разом із дружиною, 30-річною акторкою і спадкоємицею мільйонного статку Ніколою Пельтц.

За інформацією Daily Mail, пара придбала розкішний маєток у Голлівуді за 11 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 14 з половиною мільйонів доларів). Це стало черговим натяком, що Бруклін не має наміру повертатися до Великої Британії або "шукати шлях до примирення з родиною".

Джерела, наближені до пари, зазначають, що хлопець почувається комфортно у США, де живе родина Ніколи, з якою він має тісний зв'язок. А його життя зараз переважно "американське". Він також вважає Лос-Анджелес найперспективнішим місцем для розвитку своєї кар'єри.

Пара вже тривалий час мешкає в Лос-Анджелесі, але зараз вирішила пересилитися сюди повноцінно Фото instagram

"Дружина Брукліна американка, як і її родина, яку він обожнює, і він відчуває, що зараз живе у Штатах. Як інфлюенсер він може працювати з будь-якого місця, але вважає, що в Лос-Анджелесі у нього більше можливостей. Це ніж у серце його батькам… Ця покупка будинку руйнує будь-які останні надії", — запевняє інсайдер.

Як відомо, у мережі ходять чутки, що Вікторія і Девід мають погані стосунки з Пельтц. Вони, за даними, вважають, що Нікола контролює та обмежує їхнього сина і дуже за нього хвилюються. Конфлікт загострився коли зірковий футболіст нібито відмовив парочці в особистій зустрічі на його дні народження.

У новому помешканні подружжя буде п'ять спалень, шість ванних кімнат, домашній кінотеатр, тренажерний зал та басейн Фото instagram

Додаткову напругу викликала історія із колишньою дівчиною 22-річного Ромео Бекхема. У ЗМІ з'явилися припущення, що саме її присутність викликала дискомфорт у Ніколи, яка нібито була переконана, що дівчина у минулому мала стосунки з Брукліном. Днями екскохана Ромео навіть відповіла на ці закиди.

Нещодавно ТаблоID детально описав усі причини сімейного конфлікту та поділився цікавими фактами про Бекхемів.