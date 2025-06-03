Син Бекхемів оголив торс для пристрасної зйомки з дружиною у глянці. Фото
Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна модель та акторка Нікола Пельтц знялися для обкладинки журналу Glamour.
Фотосесія пари вийшла романтичною і пристрасною. Первісток футболіста оголив свій торс, обіймаючи кохану. Він також позував у різних сорочках і жакетах.
Нікола вбралася в обтислі мінісукні з декольте й топ із джинсами. Під час зйомки подружжя багато цілувалося та притулялося один до одного.
Бруклін також згадав першу зустріч зі своєю коханою та про рішення швидко одружитися:
"Коли я вперше побачив Ніколу на Coachella у 2017-му, я одразу ж відчув до неї потяг. Вона була неймовірною, але саме її теплота і енергія запам'яталися мені… Через три місяці я зрозумів, що хочу одружитися з нею. Я завжди знав, що хочу одружитися молодим, а коли я зустрів Ніколу, я просто запевнився".
Нагадаємо, в мережі ходять чутки, що Девід й Вікторія посварилися з сином і його дружиною. А все тому, що молоде подружжя пропустило чимало сімейних заходів. Пізніше стало відомо, що футболіст не захотів зустрітися з Ніколою і своїм первістком особисто на свій день народження.
Також ЗМІ розкрили, що 22-річний Ромео Бекхем почав зустрічатися з колишньою Брукліна. Ніби через це пара не хоче ходити на спільні зустрічі. До того ж інсайдери розкрили, що Бекхеми хвилюються за стосунки свого нащадка і його одержимість Пельтц. Зіркові батьки впевнені, що вона контролює чоловіка. Нещодавно ТаблоID описав усі деталі їхнього конфлікту.
А замість родинних заходів Нікола і Бруклін влаштовують гарячі зйомки на байку та ходять на романтичні побачення.