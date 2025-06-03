Син Бекхемів оголив торс для пристрасної зйомки з дружиною у глянці. Фото

Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна модель та акторка Нікола Пельтц знялися для обкладинки журналу Glamour.

Фотосесія пари вийшла романтичною і пристрасною. Первісток футболіста оголив свій торс, обіймаючи кохану. Він також позував у різних сорочках і жакетах.

Нікола вбралася в обтислі мінісукні з декольте й топ із джинсами. Під час зйомки подружжя багато цілувалося та притулялося один до одного.

Бруклін з дружиною захопили своїм виглядом на підлозі Фото Morelli Brothers

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На обкладинці парочка попозувала у денімі

Син Бекхемів продемонстрував свою романтичну сторону

Бруклін також згадав першу зустріч зі своєю коханою та про рішення швидко одружитися:

"Коли я вперше побачив Ніколу на Coachella у 2017-му, я одразу ж відчув до неї потяг. Вона була неймовірною, але саме її теплота і енергія запам'яталися мені… Через три місяці я зрозумів, що хочу одружитися з нею. Я завжди знав, що хочу одружитися молодим, а коли я зустрів Ніколу, я просто запевнився".

Закохані вже не вперше показують свої цілунки публіці

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В інтерв'ю Бруклін розповів про свої татуювання. Найособливішими з них є очі Ніколи, їхні обітниці, зірка Давида, а також згадка про його дідуся

Нагадаємо, в мережі ходять чутки, що Девід й Вікторія посварилися з сином і його дружиною. А все тому, що молоде подружжя пропустило чимало сімейних заходів. Пізніше стало відомо, що футболіст не захотів зустрітися з Ніколою і своїм первістком особисто на свій день народження.

Також ЗМІ розкрили, що 22-річний Ромео Бекхем почав зустрічатися з колишньою Брукліна. Ніби через це пара не хоче ходити на спільні зустрічі. До того ж інсайдери розкрили, що Бекхеми хвилюються за стосунки свого нащадка і його одержимість Пельтц. Зіркові батьки впевнені, що вона контролює чоловіка. Нещодавно ТаблоID описав усі деталі їхнього конфлікту.

А замість родинних заходів Нікола і Бруклін влаштовують гарячі зйомки на байку та ходять на романтичні побачення.