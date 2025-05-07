"Це тхне контролем": Бекхеми звинувачують невістку у тому, що їхній син перестав бачитися з родиною — ЗМІ

Британський футболіст Девід Бекхем, який нещодавно святкував своє 50-річчя, та його кохана, модельєрка Вікторія Бекхем стурбовані шлюбом їхнього старшого сина, 26-річного Брукліна.

Фанати помітили, що останнім часом хлопець і його дружина, 30-річна модель і акторка Нікола Пельтц перестали з'являтися на сімейних заходах. Вони пропустили вечірку його батька й інші спільні зустрічі.

У мережі казали, що причиною сварки у родині стала нова дівчина середнього сина Бекхемів, 22-річного Ромео. Він почав зустрічатися із колишньою Брукліна, моделлю Кім Тернбулл. За словами інсайдерів, саме через неї молоде подружжя ігнорує сімейні заходи. А днями з'явилась інформація, що Пельтц з чоловіком хотіли приватно привітати Девіда з днем народженням, але їм було відмовлено.

Старший син зіркового подружжя разом із дружиною не з'являються на сімейних заходах Фото instagram

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Як повідомляє Daily Mail, причиною конфлікту між Бекхемами є сама Нікола, а не Кім. Інсайдери розповіли, що обраниця Брукліна обмежує його спілкування з сім'єю, намагається контролювати і погано впливає на нього:

"Вікторія та Девід зробили б усе, щоб повернути сина, але з Ніколою у них все скінчено. Вона по суті знаходить спосіб почати сварку, а потім наполягає на тому, щоб він не розмовляв з родиною. Потім він не з'являється на сімейних заходах. Вона робить це перед кожною зустріччю з моменту весілля".

Раніше закохані багато часу проводили з Бекхемами, але тепер, за словами джерела, стосунки у родині кардинально змінилися

"Що стосується дня народження Девіда, то складається враження, що все це частина однієї схеми. Бруклін збирався побачитися з родиною і планував це. Він кілька тижнів тому сказав батькам, що буде там на дні народження. Але потім відбувається те, що Нікола ніби щось запускає, і воно вибухає. І тоді він не йде до сім'ї. Це все тхне контролем. Родина абсолютно впевнена, що саме це сталося цього разу, що була створена драма… Він добрий хлопець, який явно не відчуває, що може протистояти Ніколі", — додають інформатори.

Інсайдер розповів, що раніше первісток футболіста любив гуляти з друзями, мав активне соціальне життя і навчався в коледжі. Але нині поведінка хлопця змінилася, він не бачиться з товаришами і майже не контактує з ними:

"Зараз Бруклін дуже стурбований, він змінився. У нього Нікола на першому місці. Це те, чого вона хоче. Девід і Вікторія особливо хвилюються через характер їхніх стосунків. Вони хочуть, щоб син був щасливим. Можливо, він щасливий, але це все дуже турбує всю родину".

Вікі та Девід вважають, що Нікола контролює їхнього сина і не дає йому бачитися з родиною

Також Бруклін пропустив день народження своєї мами і захід її модного бренду. Зазначимо, ще до весілля парочки у 2022-му ходили чутки, що Вікторія має натягнуті стосунки з коханою сина. Але з часом вони примирилися. Модельєрка навіть схвально відгукувалася про невістку.

До речі, Бруклін і Нікола люблять з'являтися на фешн-показах, влаштовувати романтичні побачення та демонструвати свою пристрасть на зйомках.

Щодо інших нащадків Бекхемів, то 20-річний Круз нині зустрічається з 29-річною співачкою Джекі Апостел. А найменша у родині, 13-річна Харпер любить розважатися зі своїм зірковим батьком.