Веселковий торт, врожай картоплі та Девід у гіпсі: Бекхем показала, як вітала свекруху з днем народження

Юлія Леськова - 29 червня, 11:43
Девід Бекхем та Вікторія Бекхем на фото
Фото з Instagram Вікторії Бекхем

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем яскравими фото привітала свою свекруху Сандру Бекхем з днем народження. 

Вікі показала фото мати Девіда Бекхема, якого, ймовірно, вже відпустили з лікарні після операції на руці, коло нього з веселковим тортом. Також вона зазнімкувала свого середнього сина 22-річного Ромео з бабцею і солодким подарунком. 

Девід Бекхем вітає маму з днем народження

Девід Бекхем показався коло мами з тортиком


Син Вікторії та Девіда Бекхемів коло бабці

Коло своєї бабусі показався й Ромео

Крім того, дизайнерка опублікувала фото, на яких Девід з мамою, татом та сестрою Джоан позує на городі з кошиками зелені. 

Девід Бекхем зі своєю мамою та сестрою

Здається, Девід робив мамі та сестрі екскурсію по городу

Девід Бекхем у своєму городі

А ось тут зірковий футболіст хвалиться врожаєм картоплі

Велика родина Бекхемів на фото

На святкування дня народження свахи приїхала й мати Вікторії

До речі, у сімействі Бекхемів стався розкол - старший син зіркового подружжя посварився зі своїми родичами, зокрема він не спілкується з батьками та братами. Спочатку припускалося, що така ситуація виникла через нову дівчину Ромео, Кім Тренбулл. Проте пізніше інсайдери розповіли, що конфлікт загострився через неприязні стосунки Вікі та дружини Брукліна, Ніколи Пельтц. 

Крім того, нещодавно Бруклін та Нікола переїхали до США, придбавши там розкішний маєток. 

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