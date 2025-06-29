Веселковий торт, врожай картоплі та Девід у гіпсі: Бекхем показала, як вітала свекруху з днем народження

Фото з Instagram Вікторії Бекхем

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем яскравими фото привітала свою свекруху Сандру Бекхем з днем народження.

Вікі показала фото мати Девіда Бекхема, якого, ймовірно, вже відпустили з лікарні після операції на руці, коло нього з веселковим тортом. Також вона зазнімкувала свого середнього сина 22-річного Ромео з бабцею і солодким подарунком.

Девід Бекхем показався коло мами з тортиком

Коло своєї бабусі показався й Ромео

Крім того, дизайнерка опублікувала фото, на яких Девід з мамою, татом та сестрою Джоан позує на городі з кошиками зелені.

Здається, Девід робив мамі та сестрі екскурсію по городу

А ось тут зірковий футболіст хвалиться врожаєм картоплі

На святкування дня народження свахи приїхала й мати Вікторії

До речі, у сімействі Бекхемів стався розкол - старший син зіркового подружжя посварився зі своїми родичами, зокрема він не спілкується з батьками та братами. Спочатку припускалося, що така ситуація виникла через нову дівчину Ромео, Кім Тренбулл. Проте пізніше інсайдери розповіли, що конфлікт загострився через неприязні стосунки Вікі та дружини Брукліна, Ніколи Пельтц.

Крім того, нещодавно Бруклін та Нікола переїхали до США, придбавши там розкішний маєток.