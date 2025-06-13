17-річна донька Бонем Картер і Бертона здійснила рідкісний вихід на публіку з зірковою мамою. Фото

59-річна Хелена Бонем Картер з'явилася на публіці в товаристві своєї дочки Фото Getty Images

Британська акторка Хелена Бонем Картер відвідала днями івент у рамках Літньої виставки Королівської академії у Лондоні. Компанію їй склала їхня з режисером Тімом Бертоном донька - 17-річна Нелл.

Дівчина, вбрана в довге плаття коралового кольору, приязно всміхалася, позуючи для фото.

Нелл Бертон - юна копія своєї зіркової мами Фото Getty Images

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Як відомо, в Хелени та Тіма також є спільний син Біллі, якому 21 рік. Зіркова пара розійшлася в 2014-му. Подейкували, після 13 років стосунків зірки не витримали випробування кризою середнього віку. Ходили чутки й про те, що Бертон не був вірним цивільній дружині.

Нагадаємо, Бертон нині зустрічається з Монікою Белуччі.