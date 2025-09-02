"Побачимося в суді": Хіменес-Браво відреагував на звинувачування у залицянні до неповнолітніх хлопців та побачив у цьому російський слід

Зірковий шефкухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вперше відреагував на заяву блогера Богдана Беспалова про те, що він вимагав інтимні фото у неповнолітніх хлопців та залицявся до них.

Окрім того, було злито особисті відео кухаря, на яких він фліртує з особою, якій їх надсилає. Ектор пояснив, що ці ролики реальні, а знімав він їх для коханої людини ще декілька років тому. Але він запевнив, що скандальне листування є фейком і він вже працює з юристами щодо судового позову.

"Друзі, я вирішив, вже час з вами поговорити. Не знаю, з чого почати, почну з головного. Я зараз консультуюсь з юристами. Все серйозно, це не жарти. Людина, яка зводить наклеп, має відповідати по закону", — відповів він на звинувачення каналу BespaLOVmedia.

Ведучий відомого шоу запевнив, що не надсилав тих повідомлення і вони навіть не схожі на формат його спілкування у мережі Кадр з instagram

Згадав Ектор і про те, як його намагалися шантажувати чотири роки тому тими самими відео:

"Коли війна почалась, я одразу із сім'єю зробив дуже багато відео для підтримки України. І одразу боти з Росії, хейт. Дуже багато повідомлень в особисті повідомлення, що все буде дуже погано для мене і для моєї сім'ї. Я думав, що це була найстрашніша ситуація з ботами.

Але я не знав, що зараз, коли я вирішив разом із командиром, Юрієм Федоренко, що Ектор Хіменес Браво буде амбасадором полку "Ахіллес", буде так багато хейту. Людина писала: "Я знаю, де ти живеш, де твій дім". Ми блокували, ми видаляли це. Всі знають, що у росіян є різні стратегії…, щоб дискредитувати дуже багато компаній та людей".

Хіменес-Браво назвав себе зайнятою людиною і додав, що ніколи не пише шанувальникам і незнайомцям в соціальних мережах і месенджерах

Листування з нібито неповнолітніми жертвами Ектора у своєму Телеграм-каналі опублікував блогер Богдан Беспалов.

"З усією інформацією, яка гуляє зараз Інтернетом, єдине справжнє — це відео, яке я зробив дуже давно для коханої людини. Вже була ситуація, в якій мене шантажували, вони хотіли 3 тисячі доларів. На цьому відео нічого страшного і 100% я сказав: "Ні". І вони зникли, не знаю куди, але через 4 роки, вони тут. Але не тільки з відео, але з "листуванням".

До речі, всі свої повідомлення я пишу українською мовою. Я вчу її... Людина читає це і думає, що в Ектора є час це писати. Це абсурд, це фейк. Людям, які зводять наклепи, я хочу сказати: Побачимося в суді!", — поділився знаменитість.

